È in cucina che si crea lo sporco più difficile. Infatti, le macchie di cibo e di grasso sono tra le più insidiose. Strofinacci e panni da cucina sono gli oggetti che ne subiscono maggiormente le conseguenze. Nonostante i ripetuti lavaggi, infatti, è davvero difficile riportare a nuovo uno strofinaccio.

I lavaggi frequenti, oltre a rovinare il tessuto, rischiano di ingrigire il panno e non rimuovere comunque debitamente le macchie. Dopo aver provato centinaia di prodotti sul mercato, è ora di provare un metodo più casalingo e risolutivo. Ecco come avere strofinacci per la cucina come nuovi e senza macchia in un batter d’occhio con un solo ingrediente.

Un lavaggio speciale

Nei lavaggi quotidiani, sarebbe bene evitare di utilizzare a vuoto un dispendioso lavaggio a 90°. Inoltre, questo tipo di lavaggio è rischioso, specialmente per gli strofinacci da cucina. Spesso, pezze e canovacci non sopportano le alte temperature della lavatrice e fuoriescono distrutti e da buttare.

Il lavaggio speciale, presentato dalla Redazione di ProiezionidiBorsa, prevede un singolo lavaggio a mano. Insieme verranno messi strofinacci, tovaglioli, panni e sportine di stoffa, e anche tovaglie macchiate. Si tratta di un lavaggio con acqua calda, quindi è necessario che i tessuti non siano colorati. Saranno necessari sapone di Marsiglia, percarbonato di sodio puro, una pentola abbastanza capiente, eventualmente uno sgrassatore.

Come avere strofinacci per la cucina come nuovi e senza macchia in un batter d’occhio

Per prima cosa, bisogna riempire di acqua una grande pentola. Ci vorranno circa 7-8 litri di acqua. Portare l’acqua a ebollizione. Nell’attesa, munirsi di una bacinella che contenga tutti gli strofinacci da pulire. Le macchie più forti dovranno essere pretrattate con un po’ di sapone Marsiglia e qualche goccia d’acqua.

Si può aggiungere del sapone Marsiglia in scaglie anche al mix di percarbonato. Ciò deve avvenire prima di mettere nella bacinella qualsiasi altra sostanza. Quando l’acqua raggiunge il punto di ebollizione, è il momento di travasarla nella bacinella mescolando con un cucchiaio. Immergere gli stracci nella soluzione facendo attenzione a non bruciarsi.

Aggiungere 4 cucchiai di percarbonato e mescolare, rigirando le pezze con cautela. Se fosse necessario, aggiungere dell’altra acqua calda. L’ammollo deve durare minimo 3 ore, per consentire al percarbonato di penetrare e agire contro le macchie. Di tanto in tanto, strofinare l’uno con l’altro i tessuti. Trascorso il tempo necessario, gli strofinacci possono essere risciacquati abbondantemente. Per un’azione più efficace, fare un lavaggio delicato e veloce in lavatrice.