Come togliere le macchie di sugo e l’unto dalla plastica, anche col limone, e 3 trucchi per eliminare il cattivo odore

Preparare da mangiare è sia una necessità che un piacere. Ogni volta cerchiamo di dosare bene gli ingredienti e di non far avanzare nulla. In tal caso, ci sono tante ricette adatte a riciclare della pasta o del riso rimasti nella pentola, ma anche il pane raffermo. Può però succedere di cucinare tanti piatti. Soprattutto la domenica o per un’altra occasione, stare ai fornelli ci rende creativi e abbondiamo con le preparazioni, in previsione di qualche bis.

Se rimane qualcosa, ci vengono in soccorso buste freezer e contenitori di vario genere, soprattutto in plastica. Sono molto comodi anche quando si deve portare fuori del cibo, pensiamo ai picnic oppure alla pausa pranzo al lavoro. Capita che questi utili oggetti possano andare incontro a degli inconvenienti. Infatti. succede quando vi conserviamo cibi grassi come il pollo al forno oppure della pasta con il sugo. In questi casi, appena svuotati li laviamo, ma spesso non basta un semplice lavaggio con acqua e sapone per togliere macchie e unto.

Alcuni metodi per eliminare le macchie e la patina d’olio

I contenitori di plastica, innanzitutto, non devono essere posti nel microonde se non sono adatti. Quest’azione potrebbe comprometterne la forma e fissare il colore degli alimenti. Vediamo ora i rimedi per sgrassarli e come togliere le macchie di sugo:

un primo metodo consiste nell’inserirvi della farina. Chiudere il coperchio, agitare e lasciare assorbire l’unto. Lavare poi il contenitore dopo 15/30 minuti;

al posto della farina può andare bene anche il bicarbonato;

si può anche passare una spugnetta con dell’aceto diluito in poca acqua. In questo modo andrà via l’unto e si contrasterà l’eventuale odore residuo;

passando alle macchie, si può provare a passare una cremina fatta con bicarbonato e un po’ di succo di limone;

un altro metodo consiste nel mescolare un po’ di aceto di vino, succo di limone, qualche cucchiaio di sale e delle gocce di detersivo per i piatti. Versare la miscela nel contenitore di plastica e passare una spugnetta dopo 15 minuti. Dopo, lavare bene con acqua e detersivo per i piatti.

Come togliere le macchie di sugo e l’unto dalla plastica, anche col limone, e 3 trucchi per eliminare il cattivo odore

Se abbiamo conservato nella plastica cibi dall’odore forte, oltre che con all’aceto, possiamo provare ad eliminare il cattivo odore in questi 3 modi:

versare nel contenitore acqua ossigenata, quella che normalmente usiamo per disinfettare la pelle. Lasciamo agire 5 minuti e poi laviamo con della semplice acqua;

un altro rimedio consiste nel mescolare un cucchiaio di acido citrico in polvere, ottimo anche come ammorbidente per la lavatrice, insieme a uno di bicarbonato. Inserire nella vaschetta e agitare. Lasciare agire diverse ore, scuotendola ogni tanto;

infine, si può mescolare un po’ di bicarbonato con poche gocce di olio essenziale di limone oppure di eucalipto. Passare il composto all’interno del contenitore, lasciare agire 5 minuti e lavare con acqua e sapone per i piatti o di Marsiglia.

