Preparare le marmellate è il metodo tradizionale sempre utilizzato dai nostri nonni per non sprecare la frutta estiva. Durante alcuni periodi c’è una grande abbondanza di frutta, e quando ci siamo rimpinzati a sufficienza, non rimane che farne marmellata. La marmellata ci permette di conservare la frutta per lungo tempo, anche quando la stagione estiva sarà ormai passata. La preparazione non è difficile: basta procurarci la frutta e dello zucchero. Ma a volte anche i cuochi più esperti e più entusiasti vanno incontro a un inconveniente: la marmellata che non si addensa. Ma come possiamo rimediare a una marmellata troppo liquida utilizzando soltanto ingredienti naturali? La soluzione è molto semplice.

Utilizziamo il trucco del piattino

Per prima cosa, assicuriamoci che la marmellata sia davvero troppo liquida. Molte marmellate che sembrano succhi in realtà poi si addensano da sole durante il raffreddamento. Per testare la marmellata facciamo così: mettiamone un cucchiaino su un piattino, poi lasciamolo raffreddare completamente. Quando la marmellata è fredda, giriamo il piattino a testa in giù. Se cola significa che è troppo liquida, altrimenti ha la consistenza giusta.

Se le marmellate estive non si addensano ecco un trucchetto naturale per farle solidificare subito

Purtroppo, se abbiamo constatato che la marmellata è effettivamente troppo liquida, come porre rimedio? La soluzione 100% naturale senza usare prodotti da supermercato c’è: basta usare mezzo limone e una mela, o meglio ancora una mela cotogna. Vediamo perché. La pectina contenuta nella mela è un addensante naturale

Non tutti conoscono il trucco di aggiungere una mela alla marmellata per farla addensare meglio. La mela, infatti, contiene pectina, una sostanza zuccherina che funge da addensante naturale. Ci basterà lavare bene la mela, tagliarla in quattro o otto pezzi eliminando i semi, e gettarla nella pentola insieme alla marmellata. Se è biologica non occorre sbucciarla. Se abbiamo a disposizione una mela cotogna, questa funzionerà ancora meglio perché è ancora più ricca di pectina. Con le mele cotogne si può addirittura produrre una gelatina buonissima senza bisogno di alcun altro addensante. Ma insieme alla mela, c’è un altro ingrediente 100% naturale che dovremmo aggiungere alla nostra marmellata.

Aggiungiamo mezzo limone

Se le marmellate estive non si addensano, oltre alla mela aggiungiamo un altro ingrediente. Procuriamoci un limone, meglio se biologico, tagliamolo a metà, eliminiamo i semi e aggiungiamolo alla pentola. Il limone non soltanto aiuterà la marmellata ad addensarsi ancora meglio, ma è anche un conservante naturale che farà durare la nostra preparazione per mesi a venire.

