Se anche noi ci stiamo cimentando con la produzione di marmellate fatte in casa ora che la frutta fresca è sempre più abbondante, sicuramente ci saremo informati sui metodi per produrre una marmellata a regola d’arte. Non serve soltanto la frutta, la pectina e gli altri ingredienti, ma occorre anche procurarsi i contenitori giusti. A volte non ci pensiamo, ma il contenitore è importante quanto gli ingredienti per la buona riuscita delle marmellate fatte in casa. Attenzione però, a volte i vasetti o i tappi selezionati non sono di buona qualità, e può succedere un inconveniente che ci costringerà a buttare la nostra marmellata. Ecco a cosa occorre fare attenzione e come sapere se la marmellata è buona o da scartare.

Attenzione, se succede questo la marmellata fatta in casa è da buttare

La marmellata appena fatta andrebbe messa nei vasetti quasi immediatamente, quando è ancora molto calda. Scegliamo dei vasetti con tappo a vite con chiusura ermetica. Se riutilizziamo più volte lo stesso vasetto, è consigliabile acquistare un tappo nuovo per ogni utilizzo. Questo perché può succedere un inconveniente se il tappo non aderisce alla perfezione al vasetto. Attenzione, se succede questo la marmellata fatta in casa è da buttare: se non sentiamo il rumore del tappo che si sigilla dopo pochi minuti da quando abbiamo versato la marmellata calda nel vasetto.

Tendiamo le orecchie e ascoltiamo i vasetti

Una volta messa nel vasetto e tappata, la marmellata dovrebbe risultare completamente ermetica. È per questo che dopo pochi minuti, dovremmo cominciare a sentire un concerto di ‘clack’ quando i vasetti si sigillano. Possiamo verificare che la marmellata si sia sigillata correttamente premendo sul tappo dopo qualche minuto da quando l’abbiamo messa nel vasetto. Se premendo il tappo, il vasetto fa rumore, vuol dire che non si è sigillato completamente. Una marmellata non sigillata può essere facilmente contaminata o può andare a male, e deve essere buttata. Conserviamo solo i vasetti che si sono sigillati perfettamente.

Se la nostra marmellata ci sembra troppo liquida, niente paura. Esiste un rimedio. Ecco il trucco naturale per far addensare le marmellate.