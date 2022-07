Il petto di pollo è uno degli alimenti più utilizzati ed apprezzati della cucina last minute. Amato dagli sportivi per il suo ridotto contenuto di grasso, il pollo fa parte degli alimenti più versatili presenti in cucina.

Può essere consumato sotto forma di petto, di coscia, intero e riesce bene con diverse cotture, bollito, al forno, in microonde, in padella.

Un vero jolly della cucina, da preparare quando si va di fretta passato in padella, ma anche rosolato al forno accompagnato con gustose patate croccanti quando si è in compagnia.

Per evitare di portare in tavola il classico e stopposo petto di pollo in bianco ecco una ricetta davvero gustosa per rendere un piatto semplice indimenticabile.

Succoso petto di pollo in padella senza pangrattato, buono anche al forno e pronto in 10 minuti

Ingredienti per 2 persone:

600 g di petto di pollo;

100 g di mozzarella light;

60 g di pomodori a fette;

paprika e spezie q.b.;

sale e pepe q.b.;

burro.

Procedimento

Disporre il petto di pollo sul tagliere, aprirlo e insaporirlo con le spezie, il sale e il pepe, da entrambi i lati. Su ogni fetta posizionare al centro due fette di mozzarella e 4 di pomodoro. Chiudere la fetta di pollo a metà e avvolgerla all’interno di carta da forno come per creare un involtino. Passare il pollo in padella rigorosamente antiaderente per circa 5 minuti per lato. Se si preferisce è possibile cuocere il pollo direttamente al forno per circa 10 minuti a 180 gradi. Servire accompagnato da deliziose patate al forno croccanti fuori e morbide dentro.

Ecco come avere un succoso petto di pollo in padella senza pangrattato per un piatto davvero sfizioso, che metterà d’accordo tutta la famiglia.

Alternative agrumate

Se si preferisce qualcosa di più leggero e veloce è possibile realizzare degli straccetti di pollo al limone. In questo caso sarà sufficiente ridurre il pollo a straccetti e passarli in acqua e sale per permettere al pollo di spurgare i liquidi in esso contenuti.

Successivamente passarli velocemente in della farina di avena e scottarli in padella con un filo d’olio. A questo punto aggiungere in cottura il succo di 2 limoni e lasciar cuocere per 5 minuti. Servire ancora caldo. Le porzioni saranno le stesse di quelle precedentemente descritte. Il risultato sarà delizioso.

