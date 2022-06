Se le infradito si rompono o sono vecchie non le buttiamo perché esistono addirittura 5 modi geniali per riutilizzarle

Le infradito sono le calzature simbolo dell’estate. Le portiamo al mare, durante le giornate lavorative e spesso anche durante le serate galanti. In più, se impariamo qualche trucchetto per abbinarle con gli outfit estivi, possono rivelarsi un accessorio decisamente trendy e alla moda. Le infradito hanno un unico difetto: tendono a rompersi molto facilmente se le indossiamo a lungo. Buttarle nel cestino non appena succede, però, potrebbe rivelarsi un errore. Perché se le infradito si rompono o sono vecchie possiamo comunque riciclarle in maniera geniale. E oggi scopriremo addirittura 5 modi per farlo.

Come riciclare le infradito per la casa

Abbiamo delle infradito ancora intatte ma ci hanno stancato e ne abbiamo comprate di nuove? Evitiamo di buttarle e trasformiamole in deliziosi portavasi da parete. Ci basterà attaccarle a testa in giù al muro con un chiodino e inserire all’interno dei piccoli vasetti. Ovviamente senza esagerare con il peso da far sopportare alla ciabatta.

Se abbiamo una casa al mare o semplicemente amiamo il colore, possiamo riciclare le infradito creando un nuovo attaccapanni. Prendiamo un pannello di legno, attacchiamoci due o tre paia di ciabatte e sul tacco incolliamo dei ganci abbastanza resistenti. Fissiamo al muro e il gioco è fatto.

Con un procedimento simile possiamo realizzare una ghirlanda da appendere alla porta di casa. In questo caso useremo un foglio di cartoncino resistente a cui incolleremo le ciabatte rotte. Qualche fiore colorato per decorare, una scritta welcome e regaleremo un sorriso ai nostri ospiti.

Creiamo un nuovo paio di infradito

Se la parte rotta delle infradito è il laccio nessun problema. Possiamo sfruttare la suola in gomma e creare un nuovo paio di infradito decisamente più colorate e interessanti. Ci basterà avere a disposizione un foulard che non utilizziamo più. Arrotoliamolo, facciamolo passare dai 3 fori che occupavano la vecchia struttura e lasciamo due lembi di stoffa uguali ai lati. Infiliamo il piede, leghiamo il foulard alla caviglia e tutti invidieranno le nostre nuove ciabatte.

L’ultimo trucchetto di riciclo è consigliato per le infradito completamente disastrate. Se la ciabatta è irrimediabilmente rovinata e non possiamo riciclarla possiamo tagliare la gomma della suola a pezzetti.

Se li tagliamo abbastanza grandi possiamo sfruttarli come ferma-porte. Invece, se li tagliamo piccoli potrebbero rivelarsi perfetti per separare le dita dei piedi quando mettiamo lo smalto o facciamo la pedicure.

