Smettiamo di buttare i calzini bucati perché esistono addirittura 5 modi per riutilizzarli e farli diventare preziosissimi per risolvere molti problemi in casa

La bella stagione si avvicina a grandi passi. È il momento di fare spazio nei cassetti a quelli che saranno i costumi più trendy dell’estate. Molto probabilmente durante queste operazioni di pulizia ci troveremo davanti a calzini vecchi, bucati o irrimediabilmente rovinati. Può capitare, se non abbiamo messo in pratica i trucchetti che ci hanno insegnato le nostre nonne per non farli bucare. E se il nostro primo istinto è quello di buttarli nel cestino, dobbiamo sapere che è un grosso errore. Quindi, smettiamo di buttare i calzini bucati perché potremo riciclarli addirittura in 5 modi diversi. Tutti modi che potrebbero rivelarsi preziosi per risolvere comuni problemi quotidiani.

Togliamo la polvere negli angoli difficili

Ci sono delle parti della casa estremamente difficili da raggiungere per spolverare. Se non vogliamo spendere una montagna di soldi con bastoni pieghevoli o elettrodomestici, possiamo aiutarci con un calzino. Ci basterà legarlo con un elastico a un bastone o a un righello e passarlo nei punti in cui fatichiamo ad arrivare. Un rimedio a costo zero per la pulizia della casa.

Creiamo un perfetto giocattolo per Fido

Abbiamo in casa un cane che ci fa impazzire perché mordicchia tutto quello che trova, mobili compresi? È il momento di farlo sfogare con un nuovo giocattolo fatto con i calzini. Prendiamo il calzino, riempiamolo con una pallina e annodiamolo. In pochi secondi avremo messo al riparo poltrone, comodini e divani.

Basta macchie d’olio e di vino grazie ai calzini

Le nostre tovaglie sono spesso colpite da gocce d’olio e di vino. Macchie difficili da togliere e che ci costringono all’uso della lavatrice. Almeno fino a oggi. Perché anche in questo caso un calzino potrebbe rivelarsi molto utile. Ci basterà infilarlo alla base della bottiglia. Lo sporco diventerà un vecchio ricordo e daremo anche un tocco di colore alla tavola.

In estate le nostre auto diventano dei veri e propri forni. I calzini potrebbero farci evitare le ustioni. Come? Proviamo a ricoprire le parti metalliche con i calzini bucati. Faranno da isolante termico e riusciremo a non scottarci. Se siamo abili, con ago e filo possiamo addirittura creare una copertura per il volante. Ovvero per la parte più calda dell’auto.

Per le persone particolarmente distratte e maldestre, un calzino rovinato potrebbe diventare un alleato per risparmiare. Il trucco sarà usarlo come porta cellulare e mettere dentro lo smartphone. Probabilmente riusciremo a salvarlo in caso di caduta e non saremo costretti a spendere decine di euro di riparazioni.

