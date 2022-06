L’estate è fatta di sole, mare, divertimento e tanto relax che meritiamo da mesi e mesi.

Finalmente sono arrivate le vacanze, possiamo partire per mete lontane o restare entro i confini nazionali.

Parliamo sempre di viaggi, a tal proposito esistono alcune semplici strategie di risparmio per scovare voli a basso prezzo.

Ogni volta che ci allontaniamo per qualche giorno, il primo pensiero è di chiudere acqua e gas per evitare possibili perdite e dispersioni. Non si sa mai che succeda qualcosa ed ecco perché è proprio il caso di fare attenzione anche ai minimi dettagli.

C’è un’altra cosa, però, che non dobbiamo affatto sottovalutare quando lasciamo casa anche e solo per un weekend, soprattutto in piena estate: i ladri. Ebbene sì, proprio i ladri diventano un problema molto serio in questo periodo dell’anno e certamente non bisogna sottovalutarlo.

In vista delle vacanze al mare o in montagna, gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno pensato ad alcuni accorgimenti per mettere la propria casa in sicurezza.

Eccone alcuni che ci permetteranno di vivere le vacanze in modo sicuro ed anche sereno.

Vacanze e ladri in casa, quattro strategie semplici e furbe per proteggere il nostro appartamento ed evitare guai

La prima strategia, anche la più tradizionale, riguarda l’istallazione di sistemi di protezione. Non i soliti allarmi, ma le protezioni più moderne che si collegano allo smartphone e ci avvisano se avvertono qualcosa di strano. Molti hanno istallato le videocamere, anche queste collegate al proprio cellulare, per avere una panoramica di tutto o alcune stanze dell’appartamento.

Il secondo non riguarda la casa ma la nostra vita quotidiana, perché la moda dei social rischia di esporci a potenziali rischi. Difatti, gli esperti suggeriscono di non pubblicare informazioni relative ai nostri spostamenti, perché qualche malintenzionato potrebbe approfittare della nostra assenza.

Andiamo al terzo suggerimento, lasciare vuota la nostra cassetta della posta, così da far credere di essere in casa.

Il quarto suggerimento richiede l’aiuto di amici o parenti. Sarebbe bene chiedere a qualcuno di dare uno sguardo all’appartamento di tanto in tanto, anche da fuori.

Specialmente se abitiamo ad un piano basso, i ladri potrebbero intrufolarsi dal balcone o dalla finestra, lasciandole aperte e ben visibili.

Inoltre, potremmo lasciare un paio di chiavi ad amici fidati e chiedere di entrare per controllare.

Vacanze e ladri in casa, bastano alcuni accorgimenti per goderci tutto il relax dell’estate senza preoccuparci di possibili furti.

