Illuminata da un antico faro quest’isola si trova in un luogo italiano considerato sede di angeli e nelle sue acque trasparenti nuotano i delfini

Siamo quasi in estate e questa stagione è sinonimo di ferie, ma soprattutto di vacanze al mare. È tempo di cominciare a pianificarle e per farlo bisognerà decidere la nostra meta. Un’operazione ardua data la vasta scelta di destinazioni che abbiamo a nostra disposizione.

Potremmo andare all’estero o semplicemente raggiungere qualche località della nostra penisola, magari che unisca mare, cultura e buon cibo.

Il nostro stivale d’altronde cela delle vere e proprie perle, paesaggi la cui bellezza toglie il fiato. È il caso di un’isola davvero spettacolare e tutta da scoprire.

Un posto magico

Un nome evocativo e affascinante designa il maestoso Golfo degli Angeli a Cagliari.

Una zona così meravigliosa da essere stata la scenografia di un grande e leggendario scontro. Secondo la leggenda, a contendersi il golfo sarebbero stati angeli e diavoli. Alla fine i primi vinsero e ne divennero i protettori. Tra le varie aree degne di nota vi è un’isola davvero meravigliosa che sorge in prossimità del golfo, l’Isola dei Cavoli. Illuminata da un antico faro quest’isola è davvero un gioiellino.

In alto si erge il faro dei Cavoli, ricoperto da tessere chiare e colorate. La sua costruzione risalirebbe all’Ottocento e avrebbe inglobato un’antica torre cinquecentesca.

Altra curiosità è la presenza della statua di una Madonna in trachite rosa depositata sui suoi fondali e che fungerebbe da protezione per i naviganti.

Il suo nome deriverebbe da un’errata traduzione di granchi o dalla massiccia presenza di piante di cavoli selvatici.

L’Isola dei Cavoli è perfetta per compiervi delle escursioni in barca, partendo dal porto di Villasimius.

Da evidenziare come questo luogo sia una vera e propria riserva di tante specie faunistiche. In l’articolare, nelle sue acque limpide e blu non sarà impossibile vedervi nuotare dei delfini. La conformazione fisica dell’isola si distingue per la presenza di tante insenature rocciose che si alternano a zone sabbiose.

Vi troviamo Cala del Ceppo, Cala di Scasciu, Cala del Morto,Cala Murta e Cala di Ponente.

L’Isola dei Cavoli è disabitata e si presenta dunque come un’area selvaggia e non intaccata dall’uomo, insomma un vero sogno.

Grazie alla pratica della pescaturismo sarà possibile degustare pesce appena pescato. Vi è da sottolineare poi che l’Isola dei Cavoli è anche un luogo dove poter ammirare da una prospettiva privilegiata le bellissime zone circostanti.

