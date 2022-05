Queste caldissime giornate di maggio stanno probabilmente facendo la gioia dei gelatai. Lunghe cure per gustarsi un cono gustoso e rinfrescante. Stando però magari attenti a non eccedere con i gusti più calorici e preferendo quelli alla frutta. Secondo le tabelle di riferimento, gusti come tiramisù e bacio sono davvero buoni, ma rappresenterebbero anche una bella bomba di calorie. Preferibili quelli fatti con la frutta fresca di stagione, aggiungendo magari la classica pallina di limone. Gelato, che per molti di noi rappresenta anche una vera e propria alternativa al pasto. Soprattutto a cena, quando siamo stanchi, magari il frigo è vuoto e la voglia di cucinare è davvero poca. Mettiamoci pure caldo e stanchezza che si sono fatti sentire per tutta la giornata. Non possiamo certo nutrirci di gelato tutte le sere e allora proponiamo ai nostri Lettori una ricetta semplice, comunque gustosa e che dia anche un occhio alla bilancia.

Integrale ricca di fibre

Sta prendendo lo spazio che si merita sul mercato anche la pasta integrale, che rispetto a qualche anno fa rappresenta una variante importante. Un tempo pensare di mangiare la pasta integrale, sembrava quasi un castigo. Mentre, oggi con tutte le varianti a disposizione, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Senza contare le abbastanza recenti paste con i legumi, che si stanno inserendo di prepotenza in molte diete dimagranti. Penne e spaghetti, ma anche maccheroni e fusilli con presenti nell’impasto i ceci o le lenticchie. Alimenti, che, come ricorda anche questo studio, sarebbero dei validissimi aiuti per contrastare il colesterolo e migliorare il metabolismo. Puntare sulla pasta integrale o su quella con i legumi significherebbe anche fare un pieno di fibre, meravigliose alleate della salute intestinale.

Se l’appetito è poco a causa del gran caldo questa ricetta di pasta è perfetta per coprire l’appetito e aiutare la bilancia a non appesantirsi

Prendiamo un formato di pasta non tradizionale e possibilmente, ma una di quelle suggerite sopra e prepariamo una ricetta, valida sia come pasta normale, che fredda. Potremmo tranquillamente anche mangiarla tiepida, viste le calde giornate estive che stiamo affrontando. Ecco, allora che potremmo fare veramente un bel colpo alla linea inserendo:

pasta integrale o ai legumi;

zucchine;

pomodoro fresco;

punte di asparagi;

ceci;

una spolverata di peperoncino;

tonno o sgombro.

Se l’appetito è poco a causa del gran caldo, ecco pasta e ingredienti che farebbero bene alla linea, ma venendo incontro anche a chi ha poco tempo per i fornelli.

