Tutti noi in casa abbiamo degli scarti di cui non sappiamo cosa fare. In particolar modo, in cucina, ci ritroviamo spesso ad avere cibo avanzato, acqua di cottura di verdure o pasta e scarti che crediamo siano totalmente inutili. E, proprio per questo motivo, tendiamo a gettarli via, quando, al contrario, dovremmo pensare a dei modi intelligenti per riutilizzarli. In questo caso, il riciclo creativo può essere un grandissimo alleato del risparmio. Seguendo questa pratica, infatti, potremmo facilmente sfruttare al massimo tutte le parti degli alimenti e gli avanzi che crediamo di dover buttare via.

Gli avanzi in cucina e il pane raffermo che possiamo riusare in modo forse totalmente inaspettato

Forse non tutti ne erano a conoscenza, ma la cucina ci offre degli ingredienti incredibili da poter riutilizzare. Per esempio, si potrebbe riutilizzare l’acqua di cottura della pasta per tantissime funzioni che ci potrebbero anche sorprendere. La stessa cosa vale per gli scarti della verdura, che spesso gettiamo via ma che potrebbero tornarci utilissimi ai fornelli. E tra questi, potremmo pensare di usare in modo originale e fortemente funzionale gli scarti del sedano, per esempio.

E nella lista dei cibi da poter riutilizzare ritroviamo anche il pane raffermo. Capita spesso, infatti, che alcuni di noi comprino più pane del necessario, rendendosi conto di non riuscire a finirlo quando ormai è troppo tardi. In questo caso, non c’è alcun problema, perché il pane ormai duro e difficile da mangiare può diventare la base per un delizioso pangrattato aromatizzato. Mischiandolo con alcune spezie specifiche, infatti, daremo vita a un condimento da leccarsi i baffi.

Una follia buttare via il pane raffermo perché in casa può tornare talmente utile da lasciarci a bocca aperta

Dunque, abbiamo visto che il pane raffermo potrebbe aiutarci a dar vita a un pangrattato aromatizzato davvero delizioso. Procuriamoci:

200 g di pane raffermo;

3 foglie di salvia;

2 rametti di rosmarino.

Per prima cosa, frulliamo il pane raffermo fino ad ottenere una poltiglia che possa diventare la base del nostro pangrattato. Tritiamo, poi, salvia e rosmarino insieme, per ottenere la seconda parte del composto. Inseriamo in un barattolo con chiusura ermetica le spezie insieme al pane raffermo appena tritato. Mescoliamo il tutto e agitiamo per bene il contenitore dopo averlo chiuso. Perciò, ora sappiamo che è una follia buttare via il pane raffermo visto che possiamo dar vita a questo delizioso pangrattato che ci farà sognare.

