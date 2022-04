Al di là dei recenti allarmismi creati dalla guerra in Ucraina, fare una bella spesa abbondante non è un dramma. Capita anzi spesso di ritrovarci col frigo vuoto e la dispensa con la classica scatoletta di tonno e il pacco di pasta. Mille impegni di lavoro, con i figli che vanno a scuola e a fare sport e la spesa è l’ultimo dei pensieri. Per quello oggi migliaia di italiani se la fanno portare a casa e la differenza può farla anche il supermercato che offre questo servizio. Una volta c’era il mitico Ape Piaggio del lattaio che portava la spesa quotidiana alla nonna.

Usi e consuetudini di un Paese in cui però la pasta non manca mai. E, allora, mettiamo proprio di essere “in curva”, per usare un termine moderno dei nostri ragazzi, col bisogno di mettere qualcosa in tavola. Col poco che c’è in casa. Per questo i nostri Esperti lanciano 2 idee ai nostri Lettori.

Lo spaghetto con le alici

Abbiamo citato il tonno, ma anche le alici, o acciughe, che dir si voglia non mancano mai nelle nostre case. Ecco, allora che ci serviranno semplicemente:

400 grammi di spaghetti;

una lattina di alici/acciughe;

dell’aglio;

olio Evo;

del prezzemolo;

sale e peperoncino.

Se per caso c’è anche un pomodoro, facciamolo a dadini o pezzettini e mettiamolo nel soffritto che prepareremo coi nostri ingredienti. Uniamo il tutto alla pasta e facciamo saltare per qualche istante. Ecco pronta una pasta deliziosa e veloce.

Frigorifero vuoto e dispensa con l’eco non sono più un problema con questi 2 primi veloci e gustosi per un salvataggio degno di uno chef

Se abbiamo una lattina di funghi in più e un avanzo di prosciutto cotto, ecco che potremmo lanciare in tavola le penne al profumo di bosco. Ci serviranno:

400 grammi di penne o pasta corta;

1 lattina di funghi;

del prosciutto cotto che, nelle case con bimbi, non manca mai;

un po’ di salsa di pomodoro o il pomodoro tagliato a pezzetti come prima;

aglio;

sale e pepe;

olio Evo;

eventuale mezza cipolla.

Ultimi passaggi

Sugo semplice, che consigliamo di preparare prima col soffritto di funghi, cipolla e prosciutto cotto, che farà quella gradevole crosticina dorata. Aggiungiamo poi il resto e facciamo saltare in padella con la pasta scolata al dente. Frigorifero vuoto e dispensa con l’eco ma tanta fantasia da buoni italiani per 2 primi piacevoli anche se semplici.

