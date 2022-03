Per intere generazioni cresciute a pane, burro e marmellata, le immense corsie di biscotti e merendine dei supermercati potrebbero sembrare fantascienza. Non ci facciamo più caso alle centinaia di alternative che oggi i nostri figli portano a scuola come merenda o usano a colazione. Anche perché ci finiamo pure noi genitori con le mani nella dispensa, alla ricerca del dolcetto. Soprattutto quando lo stress e le arrabbiature varie si fanno sentire. Il cervello chiama gli zuccheri e via sulle merendine. Ma, il pane con la marmellata, o, ancora meglio, le fette biscottate, rappresenterebbero la versione più salutare del peccato di gola.

Anche in fatto di marmellate oggi non si scherza come scelta d’acquisto. Tante varietà e tante marche. Senza contare l’aggiunta delle confetture. Ma, tra tutti i tipi di frutti presenti nelle marmellate, ecco quello che potremmo definire come il re del benessere. E andiamo a vedere il perché. Tra tutte le marmellate dolci e squisite questa potrebbe rivelarsi ottima anche per la salute.

Più artigianale che industriale

La marmellata al ribes nero potrebbe rappresentare un’alternativa alle solite fragole, pesche, albicocche o ciliegie. Tutte buone e saporite e, anche salutari, se non si ritrovano piene di zuccheri e aggiunte varie. Ovviamente la marmellata più salutare sarebbe quella artigianale e casalinga, come facevano le nostre nonne. Oggi, le troviamo in vendita soprattutto in montagna. Specialmente quelle ai frutti di bosco e, nel nostro caso, quella al ribes nero. Dal gusto diverso, un po’ particolare e magari meno gradito ai bambini, ma ricca di nutrienti.

Tra tutte le marmellate dolci e squisite ecco quella che potrebbe rivelarsi la più salutare e benefica per il cuore e gli occhi

Il ribes nero, come tutti i frutti di bosco, sarebbe uno dei frutti più consigliati per la ricchezza di antiossidanti. Conosciuto dall’antichità anche per le sue proprietà antinfiammatorie, oggi il ribes nero è presente in molti prodotti che vanno a risolvere i problemi circolatori. Ma, non solo, perché la scienza attribuirebbe a questo frutto anche importanti virtù diuretiche e depurative. Quella al ribes nero potrebbe rivelarsi quindi una preziosa alleata della salute di tutta la famiglia. Da mettere anche sulle torte e sulle crostate, ma da unire anche ai frullati e ai centrifugati di frutta mista, che tanto farebbero bene ai nostri bambini.

