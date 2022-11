Se la marmellata è troppo liquida potrebbe essere colpa di questi errori ed ecco delle soluzioni

La marmellata fatta in casa è una delle conserve più preparate di questa stagione. La frutta da utilizzare è davvero tanta, mele, ciliegie ma anche agrumi vari come limone e mandarini. Perfetta per fare colazione e per farcire dolci e torte fatte in casa, è sempre utile averla a disposizione. Per questo in tanti si cimentano con la preparazione della marmellata invece di acquistarla già pronta. Ma ogni tanto può capitare anche alle cuoche più esperte di ritrovarsi con questo fastidioso problema, la marmellata poco densa.

Gli errori che possono portare ad una consistenza più liquida sono diversi, e non tutti dipendono dal cuoco. Basta individuarli e poi in poche mosse si può intervenire per ottenere una marmellata densa come quella pronta.

Se la marmellata è troppo liquida non serve per forza il preparato

I motivi per cui una marmellata può essere poco densa sono diversi e cambiano a seconda del frutto utilizzato. Ma in generale potrebbe dipendere da 3 motivi o errori principali: poca pectina, grado di acidità e stato di maturazione. La pectina è una fibra alimentare già presente nella frutta e verdura e agevola l’addensamento della marmellata. Per questo spesso si utilizzano preparati già pronti con la pectina o si può aggiungere per rimediare alla marmellata troppo liquida. Ma scegliendo la frutta giusta, come le mele, le prugne o gli agrumi, non servirà aggiungerne altra. Già questo ci permette di avere una marmellata naturalmente più densa e gustosa.

Per quanto riguarda il grado di acidità, anch’esso dipende dal tipo di frutta utilizzato. Serve un certo grado di acidità per avviare il processo di addensamento naturale. Se notiamo che la marmellata non si addensa possiamo aggiungere qualche goccia di succo di limone durante la cottura. Oppure qualche buccia, senza utilizzare la parte bianca, così poi potremo rimuoverla successivamente. Per finire, l’altro errore comune è utilizzare frutta troppo acerba pensando sia più densa e compatta. Al contrario, non solo la marmellata sarà più amara, ma avrà difficoltà anche ad addensarsi.

Come rimediare e averla densa e cremosa

Prima di tutto utilizziamo una pentola larga e bassa per preparare la marmellata. Questo permette all’acqua in eccesso di evaporare, lasciando la marmellata cremosa. Oppure possiamo aggiungere qualche buccia di mela cotogna alla preparazione della marmellata di qualsiasi frutto. La mela contiene naturalmente molta pectina e non ha un sapore troppo prevalente. Altrimenti possiamo sempre aggiungere della fecola di patate o amido di mais, addensanti naturali. Attenzione solo alle quantità perché potrebbero alterare leggermente il sapore della marmellata, soprattutto se si usa frutta dal sapore delicato.

Quindi, se la marmellata è troppo liquida è facile rimediare senza aggiungere altro zucchero o preparati pronti. Se vogliamo prepararla il più dietetica possibile, possiamo ridurre le quantità di zucchero aggiunto e sfruttare le proprietà naturali. E poi siamo pronti per avere vasetti di marmellata fatta in casa da usare per ogni evenienza, dalla colazione alla cena. Anche se vogliamo preparare un dolce al volo con della pasta sfoglia avanzata per concludere un menù di ricette salvacena.