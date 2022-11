Nessuna idea per la cena di stasera, ecco delle squisite ricette salvacena per fare colpo

A pausa pranzo spesso ripieghiamo su piatti facili e veloci da cucinare e mangiare. Anzi, il più delle volte mangiamo al volo un panino o qualche piatto pronto direttamente in ufficio. Ma quando si tratta della cena, la fame sale e cerchiamo qualcosa di più gustoso e consistente. Per non parlare delle situazioni in cui ci ritroviamo con un po’ di ospiti a cena.

Ogni volta non abbiamo mai idee certe sul menù da proporre a famiglia e amici. Il tempo per le preparazioni non è mai abbastanza e la voglia di cucinare spesso scarseggia. Ma in realtà ci sono tante ricette salvacena perfette per conquistare tutti che non richiedono troppi sforzi.

Nessuna idea per la cena di stasera, meglio un primo o un secondo?

Il grande dilemma di tutti, meglio un bel primo piatto che sazia sempre o un secondo sfizioso? Cucinare la pasta con un bel condimento è sicuramente più facile e veloce. Basta un po’ di paté di olive, del pecorino ed ecco pronta una pasta velocissima e saporitissima, ad esempio. Ma in realtà anche un bel piatto unico potrebbe svoltarci la cena in neanche mezz’ora tra preparazione e cottura. Per esempio, una pirofila di melanzane alla griglia con prosciutto cotto, mozzarella e besciamella è gustosissima. Oppure un rosti di patate lesse e grattugiate con zucchine e speck è un’altra soluzione pratica e veloce.

Se non possiamo rinunciare a carne e pesce, potremmo preparare degli straccetti di pollo al limone, ad esempio. Oppure grigliare velocemente delle seppie congelate, dopo averle lessate per qualche minuto. E invece dell’insalata di contorno, possiamo saltare in padella le verdure rimaste in frigo per un contorno all’ortolana delizioso.

Pochi euro per un piatto gustoso, poca spesa e massima resa

Per finire, portiamo in tavola una rivisitazione all’italiana della famosissima mac’n’cheese americana. Questo piatto unico è molto amato nel resto del Mondo proprio grazie alla velocità di preparazione e ai pochi ingredienti. Con pochi euro e avanzi del frigo possiamo preparare una versione ancora più gustosa e prelibata. Ci basterà cuocere al dente un po’ di pasta corta anche mista, per cominciare. Poi tagliamo a cubetti piccoli della mozzarella, della fontina o il formaggio filante che abbiamo in frigo. Recuperiamo un po’ di burro e del formaggio grattugiato e poi non ci resta che unire gli ingredienti. Trasferiamo la pasta in una teglia rivestita di carta da forno e inforniamo a 180° gradi in modalità grill. In circa 10 minuti la nostra mac’n’cheese italiana è pronta. Per arricchirla di sapore possiamo aggiungere della pancetta rosolata o dei cubetti di prosciutto cotto.

Se non abbiamo nessuna idea per la cena di stasera questa breve guida potrebbe davvero esserci utile. Alcuni di questi ingredienti non mancano mai nel frigo e spesso avanzano anche da altre preparazioni. Soprattutto la mozzarella, un alimento versatile che si può utilizzare per tantissime ricette diverse. Attenzione solo a sceglierla bene al supermercato, per la mozzarella più saporita controlliamo sempre gli ingredienti, non solo le marche.