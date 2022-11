Troppo facili da preparare i calamari ripieni al sugo, cotti al forno o in padella in pochi minuti

I calamari ripieni sono una prelibatezza assoluta della nostra cucina. Sono un piatto divertente da preparare e gustoso, ottimo sia come secondo che come portata unica.

I calamari ripieni, o altri piatti di pesce, come i cavatelli ai frutti di mare, sono tipici delle zone costiere. Ciò accade perché la vicinanza con il mare regala la possibilità di avere pesce fresco tutti i giorni. Inoltre si tratta di una ricetta davvero facile: dopo aver riempito i calamari, infatti, dovremo solo farli cuocere.

Il tutto, quindi, sarà pronto in pochi passaggi. Alla fine, otterremo un piatto saporito di calamari morbidi e gustosi, cotti al forno secondo la ricetta della tradizione.

Esistono diversi modi per cucinare i calamari. Si possono fare in padella, in umido, o, ancora più semplicemente, in forno. Ogni cottura darà un tocco diverso alla ricetta: il forno darà una nota leggermente più croccante, mentre la padella decisamente più morbida.

Troppo facili da preparare i calamari ripieni di formaggio, pane e prezzemolo e conditi con un sughetto alle olive taggiasche

Ecco, però, quali sono gli ingredienti che dovremo utilizzare per riempire i nostri buonissimi calamari.

Ci serviranno:

4 calamari abbastanza grandi già puliti;

100 g di pane raffermo;

2 uova;

200 g di passata di pomodoro;

una decina di pomodorini ciliegini;

2 spicchi d’aglio;

3 cucchiai di formaggio grattugiato;

3 cucchiai di olive taggiasche;

prezzemolo, sale e olio q.b.

Quando andremo a comprare i calamari, dovremo chiedere al nostro pescivendolo di fiducia di eseguire subito la pulizia del pesce. Questo procedimento ci farà guadagnare una buona manciata di minuti, e ci alleggerirà di un po’ di fatica.

A questo punto, quindi, potremo sciacquare i calamari sotto l’acqua corrente, e poi dovremmo asciugarli con della carta assorbente. Nel frattempo, metteremo a bagno il pane raffermo in una bacinella contenente del latte freddo.

Ecco come preparare un ottimo ripieno

Quando il pane sarà abbastanza morbido, dovremo strizzarlo bene, e poi metterlo in un’altra bacinella. Qui aggiungeremo anche l’uovo, l’aglio schiacciato, il formaggio, un cucchiaio di olive tagliate a pezzetti e il prezzemolo sminuzzato.

Alla fine, aggiungeremo un pizzico di sale, un filo d’olio e una spolverata di pepe. Poi inizieremo a mischiare il tutto. Dovremo lavorare bene l’impasto con le mani, fino a creare un composto omogeneo.

Intanto scalderemo la passata di pomodoro, in cui butteremo anche i pomodorini, aglio, olio e un po’ di sale. Mescoleremo bene, e faremo cuocere a coperchio chiuso per almeno una ventina di minuti.

Vediamo come farcire i calamari

Arrivati a questo punto, dovremo prendere porzioni di composto utilizzando un semplice cucchiaio, da inserire nei calamari. Dovremo riempire ogni calamaro fino all’orlo, e poi fermare il tutto con uno stuzzicadenti. Quando il sugo starà cuocendo da almeno 10 minuti, potremo inserirvi i nostri calamari, facendoli cuocere per almeno 30 minuti. Butteremo in pentola anche le olive che ci erano avanzate.

In alternativa potremo cuocerli a 180 gradi in forno per 20-25 minuti.

Sono davvero troppo facili da preparare i calamari fatti in questo modo, e sono l’ideale sia per pranzo che per cena. Questo secondo di pesce col sugo, inoltre, sarà perfetto da abbinare ad un buon vino, un piatto semplice ma di grande effetto.