Come riutilizzare la zucca avanzata di Halloween trasformandola in prodotti di bellezza naturali

Ormai è terminato l’autunno e con esso anche le sue feste. Tra queste Halloween, originaria degli Stati Uniti, ma ormai molto diffusa anche in Italia. Uno dei suoi simboli è sicuramente la zucca, che viene spesso utilizzata per decorare la casa e il giardino. Finito il suo ruolo, però, potremmo pensare di dover buttare questo ortaggio.

Niente di più sbagliato. Infatti, la zucca di Halloween può essere riutilizzata in moltissimi modi. Dalla cucina al giardino, di questo ingrediente non si butta via nulla. Può essere anche utilizzata come ingrediente segreto di bellezza.

Come riutilizzare la zucca avanzata di Halloween per il nostro giardino

Il primo modo per riutilizzare la zucca è quello di usarla come concime naturale per migliorare le nostre piante. Ci basterà tagliarla a pezzi e sistemarla nella terra. Ricordiamoci di evitare di usare le parti decorate con pittura o vernice.

Questo ortaggio ha anche un altro utilizzo per il nostro giardino. Infatti, può diventare una perfetta mangiatoia per uccelli. Questo aiuterà i piccoli volatili a trovare qualcosa da mangiare. Tagliamo la zucca a metà e trapassiamola con due bastoncini, formando una X. Riempiamola di semi e mangime, poi appendiamola con dei fili, legati alle estremità dei bastoncini. Ecco che la nostra mangiatoia fai da te è pronta.

La zucca ha proprietà nutritive per la pelle

C’è un altro metodo su come riutilizzare la zucca avanzata di Halloween che non tutti conoscono. Si tratta di renderla un ingrediente per una maschera di bellezza. Questa maschera ha funzione antietà ed è idratante, inoltre renderà la nostra pelle setosa ed elastica. Per crearla ci serviranno:

½ mela verde;

50 gr di purea di zucca;

1 cucchiaino di miele;

1 cucchiaino di latte;

1 pizzico di cannella.

Sbucciamo la mela e tagliamola a fette. Mettiamola nel frullatore, dove aggiungeremo anche la purea di zucca. Frulliamo gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea. Successivamente, versiamo anche il latte e il miele, frullando nuovamente. Questa crema può essere applicata su viso e collo, evitando la zona occhi. Lasciamo agire per almeno 15 minuti.

Uno scrub antietà

La zucca può essere utilizzata anche per creare dei portentosi scrub. Infatti, questo alimento è ricco di vitamine, antiossidanti e zinco. In una ciotola versiamo:

1 cucchiaino di purea di zucca;

1 cucchiaino di miele;

½ cucchiaino di argilla ad uso cosmetico;

un pizzico di cannella.

Mescoliamo tutti gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea. Successivamente applichiamo sul viso con movimenti circolari e lasciamo in posa per circa 5 minuti. Risciacquiamo con acqua tiepida.