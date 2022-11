Sorprenderà la crema al cioccolato pronta in 5 minuti da usare per ogni farcitura veloce

Con la crema pasticcera e quella chantilly, la crema al cioccolato è la preferita di moltissime persone. Golosa e cremosa, è perfetta per accompagnare qualsiasi dolce ed è amatissima soprattutto dai bambini. Il fatto è, però, che per prepararla come quella della pasticceria è necessario un lungo procedimento. C’è chi la prepara aggiungendo il cacao o il cioccolato ad una base di crema pasticcera. C’è chi, invece, aggiunge della panna montata a del cioccolato fuso a bagnomaria.

Tutti metodi assolutamente validi per ottenere una crema al cioccolato golosa, ma non proprio i più veloci. Non tutti sanno, infatti, che si può cucinare una golosissima e cremosissima crema al cioccolato con solo due ingredienti. E il risultato sarà proprio come quello della crema che mangiamo in pasticceria.

Sorprenderà la crema al cioccolato pronta in 5 minuti golosa e facile da preparare

Questa ricetta non è solo veloce, ma anche adatta a chi non mangia uova o preferisce una crema poco pesante. Non utilizzando nessun addensatore come la farina o l’amido di mais, poi, la possono consumare anche i celiaci. Tutto ciò che serve per prepararla è del cioccolato fondente e del burro, niente di più. In base alle quantità di burro, si otterrà un composto più o meno denso, a seconda dei gusti.

Basta sciogliere del cioccolato fondente al microonde per qualche minuto e aggiungere del burro ammorbidito. Per ottenere del burro ammorbidito basta tirarlo fuori dal frigo per una mezz’ora circa. Poi aggiungerlo al cioccolato fondente sciolto ma ancora tiepido e amalgamare bene. Se vogliamo la consistenza tipica della crema al cioccolato, aggiungiamo una parte di burro ogni due di cioccolato.

Consigli per farciture e decorazioni

Come possiamo usare la crema al cioccolato con il burro? C’è l’imbarazzo della scelta, è una crema versatile che possiamo accompagnare con una classica torta. Si può usare per farcire i cupcake, o anche per decorarli, aumentando le dosi di burro della ricetta. Si può utilizzare come farcitura di cannoncini e cannoli, o come ripieno di bellissimi macaron fatti in casa. Questi deliziosi pasticcini sono buonissimi e anche esteticamente belli da offrire ai nostri ospiti.

Un ultimo consiglio per la crema perfetta

Il burro ammorbidito è l’ingrediente fondamentale per la buona riuscita di questa crema. Bisogna lavorarlo a temperatura ambiente, non deve essere né troppo freddo né troppo sciolto. Soprattutto se vogliamo utilizzare la crema come decorazione esterna è necessario che mantenga la giusta consistenza. Quindi, lavoriamolo bene con le fruste elettriche, ma a bassa velocità per evitare che si scaldi troppo. Se vogliamo arricchire la crema con della granella di nocciole o pistacchio, aggiungiamola sempre dopo aver ottenuto la giusta consistenza. Mentre se vogliamo aggiungere lo zucchero, montiamolo con il burro.

Sorprenderà la crema al cioccolato pronta in 5 minuti e con questa non dovremo più preoccuparci di lunghe preparazioni ai fornelli. Basta avere in casa un po’ di cioccolato fondente e del burro e siamo pronti a farcire qualsiasi dolce. È perfetta anche per farcire dei cornetti per la colazione, meglio ancora se fatti in casa. Con la giusta ricetta si possono sfornare buoni e fragranti proprio come quelli del bar.