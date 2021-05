Oggi parleremo di questa buonissima preparazione, perfetta come farcitura di torte, pan di Spagna, crostate o anche semplicemente da gustare al cucchiaio. Ad esempio nell’articolo di cui qui il link illustriamo come utilizzare questa bontà per farcire delle fantastiche monachine napoletane.

Partiremo illustrando gli errori da evitare durante il procedimento di preparazione della crema pasticcera, per poi chiudere con un discorso a ritroso. E cioè se la crema pasticcera sa di farina o ha troppi grumi o troppo densa ecco cosa non fare e come rimediare subito. Ma procediamo per ordine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In merito alla nostra crema pasticcera

Se la nostra delizia presenta i grumi o non è liscia e lucida, vorrà dire che abbiamo utilizzato erroneamente la farina (o magari anche non setacciata) invece di un amido. La prossima volta preferiamo l’amido di mais o di riso al posto della farina.

L’utilizzo degli amidi, infatti, evita i grumi e il sapore tipico di farina. Ricordiamo di utilizzare la fecola di patate solo nel caso dovessimo ricuocere la crema pasticcera insieme al dolce che lo accompagna. In caso contrario, invece, usiamo amido di mais o di riso.

Se ci accorgiamo della presenza dei grumi, ecco allora come rimediare. Potremmo aiutarci con un frullatore ad immersione nel mentre la stiamo preparando.

Nel caso in cui dovessimo scorgere i grumi quando invece la crema sarà già raffreddata, potremo decidere di passarla in un setaccio.

Dunque, se la crema pasticcera sa di farina o ha troppi grumi o troppo densa ecco cosa non fare e come rimediare subito

A volte la crema pasticcera può presentare il tipico sapore di farina, che potrebbe essere annullato usando, appunto, gli amidi. In caso contrario vorrà dire che la farina non sarà stata disciolta perfettamente nei liquidi della preparazione e che non è stata cotta a sufficienza.

Nel caso in cui la crema pasticcera risulti opaca, sempre quale conseguenza di un uso errato della farina, potremo rimediare aggiungendo una noce di burro morbido e frullarla.

Se la crema è troppo densa o addirittura dura

Vediamo a questo punto cosa non fare e come rimediare se la crema pasticciera risulta troppo dura. A monte ci può essere uno dei seguenti due motivi.

Il primo attiene ad una errata proporzione tra gli ingredienti: troppa farina o amidi rispetto a latte o uova. Il secondo errore, che causa una consistenza troppo marcata nella crema pasticciera, attiene al procedimento. Vuol dire che abbiamo prolungato troppo il tempo di cottura.

In questi casi per rimediare potremo montare la nostra crema con una frusta elettrica o con un frullatore a velocità non troppo elevata.

Quindi, ricapitolando, se la crema pasticcera sa di farina o ha troppi grumi o troppo densa ecco cosa non fare e come rimediare subito. Infine nell’articolo di cui qui il link presentiamo la ricetta su come preparare la leggerissima crema pasticcera alle mele.