La crema pasticcera alle mele leggerissima da gustare tutte le mattine

Oggi con questo articolo vogliamo svelare la ricetta della crema pasticcera alle mele leggerissima da gustare tutte le mattine.

Gli ingredienti che ci servono li troviamo facilmente in qualsiasi supermercato e il procedimento è molto semplice e veloce.

È una crema che possiamo utilizzare per farcire qualsiasi tipologia di dolce. È perfetta per una crostata, per una torta, per un ciambellone o per i biscotti.

Inoltre preparandola senza utilizzare uova e zucchero rimane molto leggera. Possiamo infatti gustarla anche tutte le mattine per iniziare col sorriso la giornata.

Gli ingredienti

2 mele di media grandezza

1 cucchiaino di cannella in polvere

350 ml di latte intero o parzialmente scremato

1 cucchiaio di miele o di sciroppo d’acero

1 cucchiaio di amido di mais

Il procedimento

Iniziamo lavando e sbucciando le nostre 2 mele. Tagliamole poi in piccoli dadini.

Nel frattempo versiamo i 350 ml di latte intero o parzialmente scremato all’interno di un pentolino da mettere sul fuoco. È possibile scaldarlo anche lasciandolo nel microonde qualche minuto.

A questo punto uniamo i nostri dadini di mele all’interno del latte scaldato e utilizzando un minipimer cerchiamo di creare una crema il più possibile omogenea.

Possiamo anche decidere di inserire nel frullatore i dadini di mela e trasferire in un secondo momento il composto ottenuto nel latte scaldato.

È ora il momento di unire anche l’amido di mais dopo averlo sciolto con un po’ d’acqua.

Aggiungiamo ora un cucchiaio di miele o di sciroppo d’acero per dolcificare la nostra crema e infine una spolverata di cannella.

Lasciamo la nostra crema sul fuoco per farla scaldare ulteriormente finché non avrà raggiunto la consistenza desiderata.

Deve infatti ricordare la crema tradizionale che tutti conosciamo.

Prima di utilizzarla per la composizione di qualche dolce da leccarsi i baffi, andrà fatta raffreddare in frigo per qualche minuto.

Ecco perciò svelata la ricetta della crema pasticcera alle mele leggerissima da gustare tutte le mattine.