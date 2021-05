Avere il ripiano della cucina organizzato è fondamentale per avere lo spazio necessario per cucinare. Così come il cassetto delle pentole e padelle, per prendere. Con facilità ciò che ci serve. Inoltre i cassetti ordinati sono spesso cassetti più puliti e più facili da pulire.

Tuttavia, esiste un posto cui prestiamo meno attenzione: il cassetto delle posate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Infatti, non ci facciamo caso ma in questo cassetto si annidano migliaia di germi che dobbiamo assolutamente sconfiggere per avere una casa pulita e splendente.

Come ordinare il cassetto delle posate

È capitato a tutti di perdere un po’ di tempo per cercare un utensile specifico nel misto delle cianfrusaglie del cassetto delle posate. La prima cosa da fare è sicuramente svuotare il cassetto e disporre tutto su un tavolo. Poi, sarà necessario valutare attentamente ciò che ci serve veramente in cucina.

Dopo aver fatto un po’ di decluttering e avendo eliminato ciò che non è indispensabile è il momento di disinfettare tutte le posate. Infatti, per avere un cassetto delle posate pulito e igienizzato non possiamo dimenticarci di questo passaggio.

Pulire le posate è molto semplice: basterà una bacinella d’acqua calda, aceto e succo di limone. Dopo averle lasciate a mollo per circa trenta minuti devono, poi, essere asciugate per bene. Questo perché l’umidità è il luogo ideale per la proliferazione di germi e batteri.

Come fare una pulizia accurata del cassetto

Passiamo ora allo step successivo. Il cassetto delle posate deve essere pulito da cima a fondo.

Non ci facciamo molto caso ma in questo cassetto si annidano migliaia di germi che potrebbero, poi, finire sulla nostra tavola.

A seconda del materiale, si può usare del sapone disinfettante o del sapone per i piatti con un po’ di aceto. Alcuni utilizzano anche uno degli antichi metodi della nonna: acqua e bicarbonato.

Inoltre, è sempre utile avere a disposizione dei contenitori o degli organizer, ossia degli strumenti per separare le posate tra loro.

Oltre la consueta divisione di cucchiai, forchette, coltelli e cucchiaini ne esistono di tante varietà. Sarà dunque possibile avere degli altri piccoli scompartimenti a disposizione dove inserire elastici, mollette per chiudere i pacchi e apri bottiglie. Nel caso sia già presente nel nostro cassetto delle posate anche questo dovrà essere pulito e igienizzato. Acqua e sapone di Marsiglia o bicarbonato saranno fondamentali per un’accurata pulizia.