Una chicca della cucina napoletana che vale la pena di conoscere e di far propria. La ricetta sfiziosa e veloce è una squisita dose di bontà in monoporzione. Grazieci all’utilizzo della pasta sfoglia le monachine saranno pronte in men che non si dica. Inoltre, l’involucro croccante regala poi spazio alla morbidezza del ripieno creato con un mix perfetto di crema pasticcera e confettura all’amarena. Meglio ancora se la marmellata presenta i pezzi di frutta interi. Di seguito tutto l’occorrente per le monachine ripiene.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

300 g di crema pasticcera;

2 uova;

confettura d’amarene q.b.;

zucchero a velo q.b.

Monachine napoletane con crema pasticcera e marmellata di amarene, una ricetta facile da provare. Procedimento

Per realizzare le monachine si parte dalla pasta sfoglia. Stendere il foglio di sfoglia su un piano di lavoro e con uno stampino circolare ricavare quanti più dischetti è possibile. Ad ogni dischetto, in una metà, spalmare la crema pasticcera ed una noce della confettura di amarene. Chiudere i dischetti a metà cercando di sigillare i bordi, con l’aiuto di una forchetta premere bene. Con il tuorlo sbattuto spennellare su tutta la superfice delle monachine. In una teglia posizionare un foglio di carta da forno e disporre le monachine in fila ad una ad una senza far toccare tra loro i bordi.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

A questo punto, infornare per circa 30 minuti con il forno ad una temperatura di 180 gradi per 30. Una volta dorate, spegnere e lasciar intiepidire. Per rendere le simpatiche creazioni ancora più succulente, spolverare con uno strato di zucchero a velo ed il gioco è fatto. Con poche mosse gli ospiti saranno felici e soddisfatti.

Se “Monachine napoletane con crema pasticcera e marmellata di amarene, una ricetta facile da provare” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “La ricetta facile e veloce della torta smemorina, un gusto che non dimenticheranno neanche i più smemorati“.