Il sugo di pomodoro è una delle basi della nostra cucina, poiché si usa in tantissime ricette. Dopo un assaggio ci si potrebbe rendere conto che il suo sapore è un po’ troppo acidulo. È possibile risolvere questo problema? La risposta è affermativa e in questa guida vedremo cosa fare se il sugo di pomodoro è troppo aspro.

Uno degli ingredienti che permetterà di neutralizzare l’acidità del pomodoro in modo più efficace è il bicarbonato di sodio. Molti ne hanno una confezione in dispensa perché, nonostante i numerosi falsi miti sulle sue proprietà, è molto utile sia in casa che in cucina.

In quest’ultimo ambito si usa, sebbene mai da solo, anche per sostituire il lievito nei dolci.

Se il sugo di pomodoro è troppo aspro, ecco come ridurne l’acidità grazie a 3 rimedi della nonna ed evitare di rovinare la pietanza che si sta preparando

Per ridurre l’acidità del sugo di pomodoro basterà semplicemente mezzo cucchiaino di questo prodotto. Andrà versato nel sugo prima che raggiunga la cottura. A questo punto, si assisterà alla comparsa di alcune bolle. Ciò vorrà dire che il bicarbonato starà agendo, contrastando l’acidità. A questo punto, non resterà che lasciar cuocere il sugo per 20-30 minuti.

Trascorso questo lasso di tempo, sarà pronto per essere usato in qualunque ricetta oppure per essere mangiato in una deliziosa scarpetta di pane.

In assenza di bicarbonato, per attenuare l’acidità del sugo di pomodoro si potrà ricorrere ad un ingrediente a scelta tra latte e zucchero. Ne serviranno dosi davvero piccole: rispettivamente mezzo cucchiaino e un pizzico. Se si supereranno le quantità consigliate, si rischierà di alterare troppo il sapore del sugo. L’ingrediente scelto andrà messo nel sugo quando questo comincerà a sobbollire.

Lettura consigliata

Come pastorizzare le uova per usarle crude in tutta sicurezza quando si prepara la maionese, lo zabaione o un dolce