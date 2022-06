La presenza di un agente lievitante è indispensabile nella preparazione di moltissimi dolci della nostra tradizione. Per questo tipo di ricette si usa il lievito, in genere commercializzato in bustine dal peso di 16 grammi.

Ipotizziamo di voler preparare un plumcake al cioccolato ma di non avere del lievito in casa. Ci sarà bisogno di scegliere un’altra ricetta oppure possiamo cercare di arrangiarci con degli ingredienti che abbiamo in casa e con cui sostituirlo? La risposta è affermativa. Proprio come per il burro, esistono tanti modi per sostituire il lievito quando si preparano i dolci.

Il bicarbonato da solo non basta, ma per sostituire il lievito nei dolci bisogna ricorrere anche all’aceto di mele o a questi altri ingredienti

Uno dei sostituti più noti del lievito è il bicarbonato. In realtà, il bicarbonato da solo non basta, ma per sostituire il lievito nei dolci servono anche altri ingredienti. Solo l’aggiunta di questi ultimi permetterà di ottenere un agente lievitante davvero efficace.

Aceto di mele o succo di limone

È per questo che l’aceto di mele o il succo di limone torneranno molto utili. Entrambi sono ingredienti che è difficile non avere in casa. Per sostituire una bustina da 16 g di lievito chimico ci sarà bisogno di 1 cucchiaio di bicarbonato e 40 millilitri di succo di limone o di aceto di mele.

Entrambi gli ingredienti andranno mischiati insieme in una ciotolina. Ad un certo punto produrranno delle bollicine. Trascorsi 30 secondi, l’agente lievitante ottenuto potrà essere essere aggiunto agli altri ingredienti richiesti dalla ricetta.

Yogurt bianco

Anche lo yogurt bianco è un elemento acido che, assieme al bicarbonato, è in grado di fungere da agente lievitante. Le quantità da mescolare sono rispettivamente di 1 cucchiaio e 60 grammi.

Cremor tartaro

Un altro ingrediente che è possibile abbinare al bicarbonato è il cremor tartaro, una delle più alternative più usate da parte di chi è intollerante al lievito chimico. Le quantità da usare sono rispettivamente di 1 cucchiaio e 8 grammi. Si raccomanda di setacciare gli ingredienti per accertarsi che non si formino grumi.

Per la preparazione di alcuni dolci, come l’Angel Cake, il cremor tartaro si usa da solo.

Lettura consigliata

Come risolvere questo problema molto comune quando si prepara la crema pasticciera