Tutti hanno dei vestiti preferiti e scoprire che all’improvviso non vanno più bene è davvero un peccato. Senza pensare a soluzioni drastiche, come dimenticarseli nell’armadio o liberarsene, un’altra opzione è usare dei piccoli trucchi per modificarli.

Tra i capi a cui ci si affeziona di più ci sono sicuramente i jeans, irrinunciabili a ogni età e sempre alla moda. Quando sono vecchi e logori si possono trasformare grazie a 3 idee di riciclo creativo pratiche e originali. Ma prima di arrivare a quello, se non vanno più bene, ma sono ancora recuperabili, si possono sistemare in poche mosse rinnovandoli con stile.

Se i jeans sono stretti alla caviglia ecco come allargarli facilmente con un intelligente consiglio di stile

I modelli e gli stili dei jeans sono davvero tanti e se ne trovano di adatti a ogni fisico. Anche quelli che sembrano più difficili da indossare, come i jeans bianchi, si possono abbinare perfettamente nascondendo fianchi e pancetta.

Tra quelli che vestono meglio ci sono gli skinny, aderenti e fascianti, con la gamba stretta. Tuttavia, un comune problema dei jeans skinny è che al minimo cambiamento del corpo potrebbero diventare troppo stretti alla caviglia.

Se ci si trova in questa situazione, si può facilmente rimediare con l’aiuto di un paio di forbici, ago e filo. Infatti, è sufficiente fare un lieve spacco laterale, ma dando loro un tocco di personalità.

Per prima cosa, fare un taglio con le forbici lungo la parte esterna delle due gambe del jeans. Assicurarsi che siano simmetrici e della stessa lunghezza. Poi, ripiegare leggermente verso l’interno il tessuto in corrispondenza dei tagli e cucire i bordini a mano o con l’aiuto di una macchina da cucire. In alternativa, si può usare un comodo nastro biadesivo per tessuti a lunga durata.

A questo punto è il momento di rendere unico lo spacco con alcuni dettagli di stile.

Come rendere unico lo spacco ai jeans con tessuti e bottoni

Un primo modo per rendere unico lo spacco ai jeans è non lasciarlo aperto, ma chiuderlo internamente con un altro tessuto. Scegliere un colore e una trama a piacere, per esempio un tartan o un jeans di tonalità diversa. Prendere le misure dello spacco e tagliare il tessuto leggermente più grande. Poi, basterà cucirlo nella parte interna dei jeans.

Un’altra idea è invece tagliare delle striscioline di tessuto dello stesso spessore, ma leggermente più lunghe una dell’altra, e cucirle sempre internamente. In questo modo, rimarrà uno spacco leggermente coperto, ma con un dettaglio di carattere.

Infine, se si vuole lasciare lo spacco completamente aperto, si può comunque abbellire aggiungendo dei bottoni lungo i bordi tagliati.

