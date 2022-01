Si sa che il bianco è un colore difficile. Oltre a non snellire, potrebbe infatti accentuare le forme. Ma è anche un colore elegante e di classe, che, se abbinato nel modo giusto, può stare bene su ogni fisico.

Prepararsi in anticipo qualche abbinamento che valorizzi le proprie forme è quindi il modo migliore per non rinunciare a questo colore. Si potranno così indossare anche capi meravigliosi e alla moda come i jeans bianchi.

Per non rinunciare ai jeans bianchi ecco come abbinarli anche in inverno nascondendo fianchi larghi e pancetta

Per abbinare i jeans bianchi nel modo migliore, bisogna fare attenzione soprattutto a forme, materiali, volumi e colori.

Jeans skinny e attillati possono andare bene per i fisici più snelli o minuti, mentre tutte possono provare il modello baggy, largo e comodo. I jeans baggy, infatti, permettono di nascondere le imperfezioni, mentre quelli skinny rischiano di accentuarle. Sono stupendi anche i pantaloni a zampa di elefante, che però potrebbero accorciare la gamba. Se si è basse e minute, quindi, è meglio evitarli e puntare a questi 5 capi essenziali che slanciano la figura.

In ogni caso, un bel paio di stivaletti col tacco o di décolleté potranno aiutare ad allungare maggiormente le gambe.

Attenzione anche al materiale, che dovrà essere sufficientemente spesso e non trasparente. I tessuti troppo elastici, attillati e sottili, infatti, accentuano le imperfezioni del corpo e mettono in eccessiva evidenza le tasche. È quindi importante provarli indossati prima di sceglierli.

Vediamo ora come portarli abbinando volumi e colori.

Come abbinare i jeans bianchi in base a volumi e colori

Se si opta per i jeans skinny, attenzione a coprire eventuali fianchi larghi e pancetta. Per farlo, si può indossare un maglione oversize oppure una maglia larga che copra la pancia. Starà divinamente anche il classico cappotto o, in alternativa, questo capospalla morbido e di tendenza.

Con i modelli di jeans più larghi, invece, si possono indossare camicette o maglie aderenti, da portare dentro i pantaloni. Sopra, un blazer o un cardigan largo e lungo da tenere aperto sul davanti oppure direttamente un cappotto.

Per quanto riguarda i colori, sono perfetti quelli chiari, dal beige al caramello, oppure i colori pastello.

In alternativa, puntare sull’abbinamento bianco e nero, dove neri dovranno essere sia il pezzo sopra sia le scarpe. Si può spezzare il look con un accessorio bianco o colorato.

Il total white sarebbe invece da evitare perché non è per tutte ed è più adatto al periodo estivo. Se proprio lo si vuole provare, abbinare accessori e materiali a contrasto.

Per non rinunciare ai jeans bianchi ecco come abbinarli anche in inverno nascondendo fianchi larghi e pancetta.

Approfondimento

I 5 vestiti indispensabili da comprare con i saldi invernali 2022 perché di tendenza anche dopo i 40 anni