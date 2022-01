Col tempo vestiti e accessori possono usurarsi o passare di moda, ma non per questo bisogna subito disfarsene. Molti, infatti, si possono trasformare in utili oggetti per la casa, se non in altri accessori.

Ne sono un esempio i vecchi giacconi, che possono rinascere grazie a queste idee di riciclo creativo. Anche le cravatte abbandonate nell’armadio, che non potranno più essere utili, sono un buon materiale di riciclo per creare qualcosa di nuovo. Scopriamo come trasformarle in oggetti pratici da usare in casa.

Disfarsi delle vecchie cravatte è un grande spreco perché si possono riciclare in 3 modi creativi per la casa

Il primo modo per riciclare le cravatte consiste nel trasformarle in un rivestimento per la seduta delle sedie. Per farlo, basterà mettere le cravatte una accanto all’altra e fissarle alla parte posteriore della seduta, dal lato dello schienale. Si possono usare dei chiodi non troppo lunghi e dalla testa piatta oppure delle graffette da mettere con una graffettatrice di grandi dimensioni.

Fissare le cravatte anche nella parte anteriore in modo che siano ben tirate e tagliare l’eventuale tessuto in eccesso. Poi, intrecciare una per una le altre cravatte, facendole passare sopra e sotto quelle già fissate, creando una trama. Finita l’intera copertura, pinzarle a loro volta ai lati della seduta tirandole per bene. Ecco come avere un originale pezzo di arredamento senza spendere un euro.

Ancora più semplice è creare una tendina fai da te in poche semplici mosse. Particolarmente utile per le finestre più piccole, basta avere un’asta da fissare in orizzontale sopra la finestra e un po’ di cravatte. Una per una, annodarle all’asta facendo in modo che rimangano il più lunghe possibile. Metterle una accanto all’altra in modo da coprire tutta la finestra e la tenda fai da te sarà pronta.

Creare un copritazza fai da te con una cravatta e un bottone

Se non si hanno così tante cravatte, se ne può usare anche solo una per creare uno splendido copritazza. Avvolgerla attorno alla tazza scelta in modo da misurare la lunghezza necessaria per coprirla. Quindi, tagliare la cravatta e cucire il bordo tagliato. Fare una fessura nella cravatta dal lato della punta più ampia per creare un’asola. Avvolgerla attorno alla tazza per individuare il punto in cui cucire il bottone, che sarà quindi all’altra estremità. Una volta aggiunto il bottone, il copritazza sarà pronto.

Quindi, abbiamo capito che disfarsi delle vecchie cravatte è un grande spreco perché si possono riciclare in 3 modi creativi per la casa.

Per creare il copritazza è anche possibile usare le sciarpe di lana vecchie e rovinate, che valgono oro anche per queste 4 funzioni alternative.

Approfondimento

