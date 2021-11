Tutti hanno almeno un paio di jeans nell’armadio, e magari anche di quelli vecchi che non si usano più. Per affetto, o perché un giorno potrebbero tornare utili, non ci si decide mai a buttarli via. E per fortuna!

Infatti, chi butta i vecchi jeans commette un clamoroso errore e uno spreco perché sono utilissimi per queste 3 idee di riciclo pratiche e originali.

Con forbici, ago, filo e un pizzico di coraggio, anche i jeans più usurati avranno una nuova vita. Anche se vecchi o fuori moda, non è necessario dire loro addio, basta tirarli fuori dall’armadio e trasformarli in qualcosa di utile e unico.

Grazie al loro materiale durevole, i jeans possono trasformarsi in oggetti resistenti come borse, astucci e fioriere. Oggi, però, vediamo tre idee di riciclo tra le più semplici da realizzare, ma anche pratiche e originali.

Per prima cosa, la tovaglietta per la colazione.

È sufficiente tagliare la parte finale della gamba del jeans per un’altezza che sarà quella desiderata per la tovaglietta. Poi, aprire una delle cuciture del jeans ed eventualmente rifinire la parte tagliata cucendo un bordo sottile. Il tocco finale può essere quello di aggiungerci una tasca dove inserire il cucchiaio prima di gustarsi una tazza di latte.

Un’altra idea è trasformare i jeans in un semplicissimo ma originale porta oggetti.

Sempre partendo da una gamba dei jeans, basta cucirla da un’estremità e arrotolarla verso l’esterno dall’altra. In questo modo, si otterrà un piccolo cestino a cui possiamo aggiungere, sul fondo, un cerchio di cartoncino per renderlo più stabile. Si può usare come porta oggetti o comodissimo svuotatasche!

Infine, si possono ottenere dei semplicissimi porta matite. Basta ritagliare le tasche posteriori e cucirle su una tela componendole a piacimento. Ogni tasca potrà contenere matite, pennarelli o, perché no, i pennelli da trucco.

Altre idee di riciclo

Il riciclo dei jeans è solo uno dei tanti modi per risparmiare riutilizzando gli oggetti che si hanno in casa. Oggetti preziosissimi, perché permettono di risparmiare facendo del bene al portafoglio e anche all’ambiente.

