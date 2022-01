Tra qualche giorno, ci lasceremo alle spalle il quarto weekend di gennaio ed entreremo ufficialmente nell’ultima settimana del mese.

Se volessimo fare un bilancio di questo inizio 2022, il risultato per molte persone sarebbe davvero impietoso. Infatti, non tutti stanno passando un bel periodo e tutte le speranze riversate nel nuovo anno stanno lentamente svanendo.

Tuttavia, non bisogna abbattersi perché la vita non è fatta solo di alti, ma anche di bassi che bisogna accettare con leggerezza e serenità.

In questo articolo, comunque, vedremo che già la prossima settimana la situazione potrebbe migliorare per alcuni segni molto fortunati secondo l’oroscopo. Quindi, non ci resta che scoprire quali saranno e se all’appello risponderà anche il nostro.

Un fiume d’oro sommergerà questi 3 segni zodiacali che dal 24 al 30 gennaio avranno la sorte dalla loro parte

Il segno zodiacale che dalla prossima settimana verrà inondato da tantissima fortuna sarà quello del Capricorno. Il cielo sarà infatti favorevole già da lunedì 24 gennaio, con l’ingresso di Marte proprio in Capricorno, che prometterà benessere e prosperità.

Questi giorni, infatti, saranno caratterizzati da un’estrema sintonia, soprattutto nell’ambito familiare e nel rapporto di coppia. Finalmente tutte le incomprensioni verranno dimenticate, godendo così anche un po’ di serenità mentale, utile poi per affrontare le problematiche sul lavoro.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, infatti, le cose andranno decisamente meglio dal 29 gennaio in avanti. Infatti, come avevamo già anticipato, ci sarà una straordinaria congiunzione astrale tra Luna Venere e Marte, che premierà questo segno fino a febbraio.

L’uscita da un periodo buio

Dopo il transito di Mercurio retrogrado, che ha letteralmente sconvolto tutto, già da lunedì 24 gennaio la situazione dovrebbe migliorare anche per i Gemelli.

Infatti, con l’ingresso di Marte in Capricorno e la fine dell’opposizione, finalmente ritornerà un po’ di pace e serenità, soprattutto sul lavoro.

Per commercianti e liberi professionisti, infatti, arriverà il momento di svoltare e cogliere al volo nuove collaborazioni e partnership. Questi cambiamenti saranno decisivi per l’attività e per ritrovare fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Quindi, sarà importante approfittarne ora perché, uscendo indenni da questo periodo, tutto il 2022 sarà poi in discesa.

Un altro segno d’aria

Oltre ai Gemelli, anche per l’Acquario ci saranno forti cambiamenti durante la prossima settimana. Dato che il 2022 non è ancora decollato, sarà importante in questi giorni approfittare dei momenti favorevoli per escogitare delle “uscite d’emergenza”. Queste scappatoie saranno poi utili per sopportare meglio i periodi down che ci saranno nel corso di quest’anno.

Quindi, soprattutto dal 24 al 27 gennaio, sarà fondamentale sfruttare il sostegno di Mercurio che da giovedì, come abbiamo visto sopra, entrerà in Capricorno.

Durante questi giorni, bisognerà dunque cercare di concludere degli affari, o portarsi avanti con il lavoro prevenendo eventuali guai e ritardi. Una volta fatto questo, ci penserà poi la Luna, nel weekend, a sistemare tutto, rincarando la dose con un po’ di fortuna.

Quindi, ecco perché un fiume d’oro sommergerà questi 3 segni zodiacali che dal 24 al 30 gennaio avranno la sorte dalla loro parte.