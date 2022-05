Si è conquistata con merito la palma di meta italiana low cost tra le più belle e nascoste del Mondo questa fiabesca località sponsorizzata da prestigiosissimi giornali internazionali

Stiamo rispolverando finalmente le valigie, ma quelle vere, per le prossime vacanze estive. Valigie per una settimana almeno, e non borse, per un semplice fine settimana. Anzi, nella speranza di fare più giorni possibile di relax al mare, o in montagna, per ricaricare le pile e allontanare lo stress. Grazie anche al web e a suggerimenti preziosi della nostra Redazione, prenotare una vacanza è sempre meno rischioso. Non tanto per la sicurezza in sé, quanto per il rischio di finire in un posto non particolarmente bello e magari in una struttura deludente. Ritrovandoci, poi a fine vacanza, delusi, scontenti e pure senza soldi. Non è sicuramente il caso della vacanza che potremmo progettare in questa meravigliosa località italiana, che ha ricevuto recentemente anche le lodi della prestigiosa rivista The Guardian.

Una perla tra le perle

Potremmo definire veramente Santa Maria di Castellabate come una perla tra le perle. Siamo nella bellissima Provincia di Salerno, in zona marina protetta, in cui ogni paese e ogni frazione che incontriamo nasconde dei tesori. Questa bellissima frazione, che fa parte del Comune di Castellabate, è stata addirittura citata tra le 10 località meno conosciute ma più belle d’Italia. Quando si muovono riviste prestigiose a livello internazionale non ci sono possibilità di sbagliare. In questa bellissima meta, attenzione che viene citata anche la spiaggia di Punta Licosa, definita come una delle più belle della nostra penisola.

Si è conquistata con merito la palma di meta italiana low cost tra le più belle e nascoste del Mondo questa fiabesca località

Non solo Castellabate, ma tutto il Cilento si è meritatamente guadagnato negli ultimi anni la fama di posto meraviglioso a prezzi più accessibili della vicina costiera amalfitana. Ancora una volta a rendere onore a queste spiagge italiane ci hanno pensato soprattutto i turisti stranieri. Come abbiamo visto anche in questi suggerimenti per altre mete italiane particolarmente apprezzate da tedeschi, austriaci e olandesi. Con un mare cristallino, tantissime grotte da esplorare e un panorama mozzafiato, Castellabate e tutto il Cilento offrono al turista qualcosa di veramente unico. Senza contare l’ospitalità e la simpatia della gente locale, unita a delle mangiate strepitose di pesce. Si è conquistata con merito la palma di meta italiana tra le più ambite e vale davvero la pena di essere visitata assieme a tutto il comprensorio.

