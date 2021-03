Chiedersi come pulire i balconi e lucidarli a dovere è tipico dei mesi di marzo e aprile. Infatti, con l’arrivo della bella stagione, gli italiani iniziano a vivere di più sui loro balconi e sulle loro terrazze. Forse sarà per la loro vanità o forse ancora solo per gioia di vivere, è sempre bello avere e mostrare un balcone fiorito, pulito e invitante.

Soprattutto, gli italiani si chiedono sempre di più come pulire e lucidare il marmo dei balconi. Ora, in molti avranno già sistemato delle splendide piante, soprattutto queste che sono perfette per questo periodo dell’anno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Su come pulire lo spazio vicino alle piante, tanti hanno già scritto molto. In sostanza, ci armiamo di scopa e paletta e togliamo le foglie secche che cadono e gli eventuali grumi di terra. In realtà, sembra che i nostri balconi non si sporchino solo per le piante che abbiamo messo. Anzi, c’è un’altra causa che fa sporcare tanto i nostri balconi: la pioggia e la polvere.

Quindi, possiamo fare qualcosa per pulire i nostri balconi dopo una bella pioggia primaverile? Sì, certo. Ecco come avere balconi lucidi e coloratissimi grazie a questa geniale soluzione.

Teli di plastica

Il metodo della nonna è sempre quello più efficace e il meno costoso. In pratica, dobbiamo sempre tenere uno o più teli di plastica in un ripostiglio. Meglio ancora se in un ripostiglio sul balcone, così da usarli molto velocemente.

Quando vediamo che inizia a piovere, andiamo a prendere questi teli di plastica, che troviamo sia in ferramenta sia nei negozi specializzati, e apriamoli. Li andiamo, infatti, a spiegare su tutta la lunghezza del balcone, cercando di coprire le parti più sensibili. Ad esempio, quelle di marmo.

Ombrelloni

In alternativa, possiamo sempre usare i classici ombrelloni. La procedura è la stessa: non appena vediamo che inizia a piovere, andiamo ad aprirli e a impedire che la pioggia cada sul nostro balcone. Infatti, avremo balconi lucidi e coloratissimi grazie a questa geniale soluzione.