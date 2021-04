Prendersi un raffreddore di questi tempi non è il massimo. Oltre al comune senso di malessere e appiattimento delle funzioni celebrali, non vorremmo mai passare per dei possibili casi Covid 19. Nessuno ha voglia di passare una quarantena fiduciaria per non essersi messo un vestito più adeguato. Una soluzione, però, c’è. Infatti, mai più raffreddori stagionali di primavera con questo trucco geniale e gratis.

Scaricare applicazioni sul cellulare

Di applicazioni ce ne sono tutti i tipi. Ci sono quelle che ci fanno risparmiare molto sulla nostra spesa. Sono così importanti che Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo voluto scrivere questo articolo in merito. Poi ci sono i giochi, le applicazioni per imparare una lingua straniera e anche quelle per conoscere gente online.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, ce ne sono alcune che purtroppo sono poco scaricate: quelle del meteo, ad esempio. Infatti, scaricare un’applicazione che ci dice esattamente la temperatura esterna e le condizioni climatiche ci può aiutare molto nella vita. Questo trucco è poco usato, perché spesso le persone pensano di essere furbe e di non averne bisogno. Purtroppo però poi spesso si ammalano, e non ci sembra che abbiano vinto molto.

Usare il vecchio metodo della nonna

Ebbene, se non siamo pronti a scaricare sul cellulare ulteriori applicazioni che ci consumano la batteria e ci riempiono la memoria, un sistema c’è.

“L’essenziale è visibile agli occhi”, ci ha insegnato il poeta Antoine de Saint-Exupéry il quale con la sua celebre frase ci voleva ricordare qualcosa che è sotto gli occhi di tutti: l’essenza delle cose è davanti a noi. Purtroppo, però, siamo presi dal tram tram della vita quotidiana e ci dimentichiamo che spesso la soluzione sta proprio davanti ai nostri occhi.

La mattina, anche dopo il caffè e la doccia, ma prima di vestirci, possiamo compiere un’azione tanto banale quanto dimenticata. Ovvero, aprire la finestra e vedere coi nostri occhi il tempo che fa.

Altrimenti, se ci fidiamo poco della nostra percezione, possiamo anche salire sul balcone per vedere se il tempo è consono all’abbigliamento che abbiamo scelto. Basta una sciarpa in meno per farci prendere un buon malanno. Ecco perché mai più raffreddori stagionali di primavera con questo trucco geniale e gratis.