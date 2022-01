Chi ha una cucina piccola, può sfruttare diversi escamotages per renderla più grande. Molti di questi sono davvero semplici da applicare, come l’aggiunta di luci a led e faretti per rendere l’ambiente luminoso. Utilissimi sono anche gli specchi, che amplificano la luce e aumentano le dimensioni percepite grazie ad un particolare effetto visivo.

Se tutto questo non basta, si può fare una scelta di arredamento che permetta di alleggerire la stanza. Non è propriamente una soluzione economica, ma ne vale la pena per rendere stupenda la propria cucina. Vediamo di cosa si tratta.

Se gli specchi e le luci non bastano ecco come ingrandire una cucina piccola con quest’idea di arredamento

Oltre agli specchi e alle luci, un’ulteriore soluzione per far apparire più grande la propria cucina abbiamo già visto che è spostare l’attenzione sul pavimento. Usando correttamente forme e colori, si può infatti guidare lo sguardo altrove grazie al potere della prospettiva.

Una volta spostato lo sguardo verso l’esterno e verso l’alto grazie a forme e colori, è importante lasciarlo libero di scivolare e attraversare le superfici. Usare mobili massicci e dai colori scuri, quindi, è una cosa decisamente da evitare.

Una soluzione di arredamento che invece potrebbe aiutare a questo scopo sono i mobili e le mensole trasparenti. Se è possibile eliminare il muro che separa la cucina dal soggiorno, sostituirlo con dei mobili in vetro o plexiglas può aiutare ad alleggerire i volumi. In caso ciò non fosse possibile, anche solo delle mensole trasparenti saranno utili sia per appoggiare le stoviglie e risparmiare spazio, sia per generare ampiezza visiva.

Altri due consigli per far sembrare la cucina più grande

La scelta dei mobili trasparenti, come abbiamo visto, è fondamentale per far sembrare più ampi gli spazi. Ma l’uso delle trasparenze può riguardare anche altri elementi della cucina, come piatti, tazze e sedie. Oltre a enfatizzare la percezione di leggerezza dei volumi, sfruttare la trasparenza è anche un modo per adottare uno stile moderno e raffinato.

Un’altra cosa da fare per liberare la vista è usare degli stratagemmi per tenere la cucina ben organizzata e ordinata. Mantenere i ripiani il più possibile sgombri aiuta ad alleggerire lo spazio e a lasciar respirare lo sguardo, grazie a uno stile minimalista.

