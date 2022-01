Molti conoscono il parametro economico detto PIL. Viene infatti utilizzato per calcolare il benessere economico delle persone e degli Stati. Questo è in sintesi il dato dei beni e servizi finali prodotti in un territorio in un periodo di tempo. Ma solo in pochi sapranno che esiste un parametro dal nome simile che ha tutt’altra finalità. Si chiama FIL, un acronimo che corrisponde a Felicità Interna Lorda. Non si tratta di nessuna battuta o di alcuna ipotesi irreale. Questa sigla viene utilizzata come parametro ufficiale dell’azione politica. Ovviamente la creazione del nome rappresenta un richiamo evidente al tentativo di superamento del dato del Prodotto Interno Lordo.

Come se non bastasse, in un Paese asiatico questo parametro viene considerato di primaria importanza dal Governo. Oltre ricchezza e benessere ecco il Paese che ha rivoluzionato ogni statistica utilizzando la felicità come parametro.

Un Paese piccolo, povero economicamente ma molto felice

Si tratta del Bhutan, un piccolo Stato quasi esclusivamente montuoso che si trova in Asia. La sua Costituzione prevede come obbiettivo nazionale il perseguimento di un alto livello di felicità. Ma la Felicità Interna Lorda è un concetto risalente più indietro nel tempo. Fu Jigme Singye Wangchuck, quarto Re del Bhutan (che regnò tra il 1952 ed il 1972), ad utilizzare il termine per la prima volta.

Oggi il Paese è il 160esimo al Mondo nella classifica del Prodotto Interno Lordo. Eppure gli abitanti sono tra i più felici, secondo varie statistiche. Ci si potrebbe chiedere quali siano i parametri considerati. Ebbene, alcuni degli indicatori che fungono da guida sarebbero la qualità dell’aria, la ricchezza dei rapporti sociali, l’istruzione e la salute dei cittadini. Non si tratta in realtà dell’unico sistema esistente al Mondo del genere.

Oltre ricchezza e benessere ecco il Paese che ha rivoluzionato ogni statistica utilizzando la felicità come parametro

Ad esempio, infatti, il GPI (Genuin Progress Indicator) inserisce i fattori ambientali (come l’inquinamento) e sociali (criminalità e volontariato) all’interno della classificazione. Questi si aggiungono al dato economico. La particolarità del Bhutan, però, consiste nell’aver ufficialmente riconosciuto al criterio un valore costituzionale. E nell’averlo posto oramai da decenni al centro dell’operato di Governo.

Inoltre, bisogna ricordare che i già citati criteri non sono gli unici considerati. La Felicità Interna Lorda è essenzialmente un concetto ispiratore. Non si tratta di un metodo quantificativo della felicità. Per comprenderlo appieno si considerano alcuni fattori non oggettivamente quantificabili. O per lo meno, non necessariamente condivisibili. Questi sono condizionati da ideali politici e filosofie di vita.

