Chissà perché sugli specchi rimane sempre un alone che fino a un momento prima non avevamo notato. Compare proprio nel momento in cui mettiamo via lo straccio delle pulizie per ammirare il risultato del nostro duro lavoro. Ma in una casa che per il resto è pulita e brillante, ecco che all’improvviso deve spuntare il fastidioso alone.

Per fortuna bastano un solo ingrediente naturale e pochi minuti di tempo per rendere il nostro specchio di nuovo splendente e privo di aloni.

Specchi puliti e senza aloni in 5 minuti con un solo ingrediente naturale e non è l’aceto

Sappiamo bene che l’aceto è uno dei prodotti naturali che abbiamo in casa più utili per le pulizie domestiche. È, ad esempio, fondamentale per le spugne da cucina, uno dei 5 insospettabili oggetti possibili covi di polvere e batteri che dimentichiamo spesso di pulire.

Ma c’è un altro ingrediente naturale utile per tantissime funzioni da tenere sempre a portata di mano quando si fanno le pulizie. È il sapone di Marsiglia, uno dei 3 prodotti naturali per pulire la casa a fondo e velocemente oltre ai soliti bicarbonato e aceto.

Da scegliere nella sua versione originale solida 100% naturale, è un detergente delicato e versatile efficace su tantissimi tessuti e superfici.

Infallibile per pulire spazzole e pettini per capelli applicandolo in questo modo, è un alleato prezioso anche nella lotta contro gli aloni sugli specchi. Vediamo come farlo in 3 semplici passi.

Come rimuovere ogni alone dagli specchi col sapone di Marsiglia in 3 semplici passi

Per eliminare gli aloni dagli specchi, per prima cosa sciogliere un po’ di sapone di Marsiglia in un catino con poca acqua tiepida.

Poi, prendere uno straccio per pulire e inumidirlo leggermente intingendolo nel catino. Infine, passare con decisione il panno sullo specchio che vogliamo lavare e liberare degli aloni. Strofinarlo sulla superficie a cerchi concentrici premendo con forza a ogni passaggio. In men che non si dica il nostro specchio sarà finalmente lindo e brillante.

Se fosse necessario, ripassare la superficie con la parte asciutta dello straccio per asciugarla bene ed eliminare ogni residuo.

In alternativa al catino e per una soluzione ancora più rapida, inumidire prima lo straccio con l’acqua e strofinarci sopra la saponetta di Marsiglia. Fregare lievemente il panno nel punto col sapone per renderlo omogeneo.

Avremo finalmente specchi puliti e senza aloni in 5 minuti con un solo ingrediente naturale e non è l’aceto, ma è altrettanto efficace.