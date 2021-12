Ordine, eleganza e praticità vanno spesso a braccetto, e questo è essenziale soprattutto quando si tratta della propria casa. Una casa ben organizzata e in ordine, infatti, avrà sicuramente un aspetto più accogliente per noi e per i nostri ospiti.

Per iniziare a trasformarla basterebbero questi 3 semplici passi e avremmo finalmente in ordine e al posto giusto ogni singolo oggetto.

Una volta fatto questo, ci si può sbizzarrire con delle soluzioni di arredamento per renderla non solo ordinata, ma anche elegante e raffinata.

Come tenere la cucina ordinata e ben organizzata con quest’idea di arredamento elegante, pratica ed economica

Quando decidiamo di riorganizzare la casa, possiamo prendere in considerazione delle alternative originali per arredarla con praticità e classe. Ne è un esempio questa soluzione intelligente per la cucina che la renderà stupenda e dall’estetica invidiabile. Sempre per la cucina possiamo applicare un altro espediente molto semplice, ma che stupirà tutti.

Si tratta di usare un’economica barra portautensili. Con pochi euro si potrà trasformare lo spazio per cucinare in un esempio di stile.

La barra si può fissare in modo stabile al muro, per esempio tra un mobiletto pensile e il lavello. Poi, grazie a dei gancetti di metallo, si potranno appendere e organizzare tutti gli utensili e gli strumenti che si sfruttano in cucina. Per esempio, si possono agganciare mestoli, scolapasta pieghevoli e presine. In questo modo, saranno sempre a portata di mano, dando anche un aspetto originale alla cucina.

Per insaporire i cibi al volo e senza indugio, invece, sarebbe utile appendere alla barra anche un variegato set di spezie. Basta versarle all’interno di barattoli portaspezie in vetro dotati di un coperchio con un gancio apposito.

Grazie alla barra portautensili si possono avere bellezza e praticità allo stesso tempo, per cucinare ma anche per lavare le stoviglie a fine pasto.

Una soluzione per lavare le stoviglie in modo pratico e originale

L’ultimo oggetto che si può appendere alla barra portautensili è un contenitore dove tenere guanti e spugne per lavare le stoviglie. Da scegliere in un materiale coerente con la barra e i contenitori di spezie, sarà il tocco finale per il nostro spazio personalizzato in cucina.

Ecco come tenere la cucina ordinata e ben organizzata con quest’idea di arredamento elegante, pratica ed economica.

Per mantenere puliti il fornello, il lavabo e questi oggetti di arredamento originali, oltre ai soliti bicarbonato e aceto usiamo questi 3 prodotti naturali davvero efficaci.