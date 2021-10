Con i cinema chiusi e le case di produzione praticamente ferme, il Mondo intero ha riscoperto il piacere della televisione casalinga. Sono letteralmente esplosi gli abbonamenti alle piattaforme di streaming. Se prima era il calcio a far da padrone, adesso grazie alle varie Netflix, Amazon Prime, Disney, Sky e via dicendo, la scelta è davvero ampia. Tantissime le serie tv che ci hanno tenuti incollati allo schermo in questi mesi. Così come i magnifici film per grandi e bambini a disposizione di tutta la famiglia. E prepariamoci a uno degli eventi dell’anno con popcorn e bibite a disposizione. L’attore più pagato e una delle attrici più belle in arrivo su Netflix in un super film d’azione prossimamente sui nostri schermi.

Tutta l’azione che cerchiamo

Se cerchiamo una serata con attori simpatici e belli, tantissima azione e adrenalina allo stato puro, ecco il film che fa per noi. Si chiama Red Notice e arriverà sulla piattaforma di Netflix tra squilli di fanfare e rulli di tamburi. Protagonisti Dwayne the rock Johnson e la bellissima Gal Gadot. Assieme a loro anche lo spassosissimo Ryan Reynolds, attore che sa interpretare sia ruoli drammatici che comici.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

L’attore più pagato e una delle attrici più belle in arrivo su Netflix in un super film d’azione

La trama non è certamente la più originale, ma il ritmo e l’adrenalina scorrono a fiumi in questo film che vedremo in tv solo con abbonamento Netflix a partire dal 12 novembre. Red Notice, senza spoilerare il contenuto, racconta lo scontro tra un poliziotto e il più famoso ladro di oggetti antichi. Una vera e propria caccia all’uomo, girata anche nella nostra Roma, con inseguimenti mozzafiato, scontri e carambole. Ma anche tante battute spiritose e tanti colpi di scena. Una sorta di mix tra 007, Mission Impossible e Bourne Identity, giusto per fare l’esempio.

Interrotto proprio mentre era girato in Italia

Red Notice è stato interrotto a causa della Pandemia proprio mentre veniva girato tra Roma e la Sardegna. Per rispettare i costi e i tempi della produzione del film, l’équipe ha dovuto ricostruire buona parte delle scenografie senza più spostarsi dagli Stati Uniti.

Pochi sanno due curiosità che riguardano i due protagonisti, Dwayne Johnson e Gal Gadot.

L’attore californiano tra i più pagati al momento e conosciuto ormai in tutto il Mondo, da giovane era una promessa del calcio. Fino a quando, durante una partita del college, un grave infortunio alle gambe gli ha interrotto la carriera portandolo verso l’universo dei film.

Gal Gadot, splendida attrice israeliana, amatissima anche dalle donne per il suo profilo così comune, ha indossato la divisa servendo come ufficiale nell’esercito di Tel Aviv.

Approfondimento

Guardando questo splendido film su Netflix e capire perché oggi l’Europa non è più la stessa