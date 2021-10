Ormai è un’opinione comune e diffusa: in autunno e in inverno possiamo avere degli splendidi balconi e giardini. Tutto sta in quanto vogliamo impegnarci nel trovare una soluzione al problema del freddo e della sopravvivenza di molte piante.

Infatti, avere il pollice verde non è una qualità in sé: spesso questa espressione si usa proprio in senso negativo. Diciamo che “non abbiamo il pollice verde” unicamente perché non ci interessiamo alle piante e alla loro stagionalità. Infatti, il segreto sta proprio nel leggere le riviste specializzate e studiare come rendere le piante a loro agio nel nostro mondo urbano.

Tra l’altro, ci sono persino delle erbe aromatiche che possono vivere anche abbastanza bene d’autunno. Ad ogni modo, potremo avere un balcone e giardino profumato e colorato anche d’inverno con questi fiori bellissimi

Il primo è il rododendro

La prima pianta a cui dovremmo subito pensare è il rododendro. Se amiamo i cespugli, questa pianta fa proprio al caso nostro, dato che ha la caratteristica di essere molto resistente al freddo e al maltempo.

Le sue foglie vanno dal verde scuro al quasi marrone e i fiori fanno pensare per il loro profumo alle rose. I filologi ci raccontano che il suo nome derivi proprio dal greco antico e in quell’epoca la pianta si indicava come “albero delle rose”. Nel Mondo esistono moltissime varietà di rododendro, ma tutte sono facilmente coltivabili anche in vaso. Quindi perfette per il balcone, a patto che abbiano lo spazio per svilupparsi e per crescere bene.

Bergenia

La seconda pianta che non può mancare nella nostra collezione autunnale è la Bergenia. Se abbiamo poco spazio questa piantina è perfetta. Si tratta, infatti, di una pianta abbastanza piccola che misura al massimo 60 centimetri di altezza. I suoi fuori sono profumatissimi e li troviamo spesso raccolti in piccoli mazzi.

La loro caratteristica principale è l’ergersi più in alto o semplicemente oltre le foglie. In questo modo si crea un bellissimo gioco di colori. Infatti, il rosa pallido si unisce a meraviglia con il verde delle foglie. Questa pianta fiorisce proprio ora: da novembre a gennaio ed è estremamente resistente al freddo.

Balcone e giardino profumato e colorato anche d’inverno con questi fiori bellissimi

L’ultima pianta che non può proprio non essere presente nel nostro giardino di novembre è la forsizia. I suoi fuori gialli o bianchi producono un profumo che entra nelle narici di tutti i nostri ospiti. La pianta in questione arriva da lontano e in molti pensano che sia originaria della Corea.

Approfondimento

