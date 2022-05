Se ci svegliamo con lenzuola o pigiama umidi e bagnati non è solo un problema di sudorazione eccessiva ma potrebbe essere il sintomo di queste patologie da non trascurare

Capita che, di notte, si abbia un sonno tormentato. Ci si agita, magari svegliandosi più volte, mentre il nostro corpo vorrebbe dormire senza interruzioni. Purtroppo, il più delle volte questo dipende da nostri comportamenti.

Ad esempio, addormentarsi con la televisione accesa è qualcosa che dovremmo evitare di fare. Altre volte, siamo talmente disperati da ricorrere a stratagemmi insoliti, come quello di far dormire il nostro cane in stanza al posto del compagno. Dormire è fisiologicamente importante e, di solito, cerchiamo di predisporre il nostro corpo per farlo la meglio.

Che disagio sentire le lenzuola bagnate quando ci si sveglia

Non sempre, però, i disturbi del riposo dipendono da nostri comportamenti. Ad esempio, Se ci svegliamo con lenzuola o pigiama umidi potrebbe essere il risultato di un sintomo inaspettato. Certo, il più delle volte dipende dalla spiacevole sudorazione notturna.

Come spiegano gli esperti dell’Humanitas, sono episodi intensi che arrivano a far bagnare indumenti e biancheria. Sono tanti i motivi che potrebbero crearci questo disagevole stato.

Ad esempio, potrebbero essere la conseguenza dell’assunzione di alcuni farmaci (come antidepressivi o terapie ormonali). Anche chi sta attraversando un periodo di forte stress o ansia potrebbe sudare, in maniera esagerata, durante la notte. Secondo gli esperti, attenzione anche a problemi organici come neuropatie del sistema autonomo, infezioni, problemi alla tiroide. Per non parlare della menopausa, problema che molte donne conoscono molto bene.

Se ci svegliamo con lenzuola o pigiama umidi potrebbe non essere solo un problema di sudorazione eccessiva ma potrebbe essere il sintomo di queste patologie da non trascurare

Alle sudorazioni notturne si possono associare diverse patologie. A partire dalle apnee notturne, ma anche l’ipertiroidismo, la mononucleosi, l’endocardite. E sono solo alcuni esempi di un elenco molto più lungo.

La domanda che in tanti si pongono è che rimedio adottare per evitare le sudorazioni notturne. Dipende, logicamente, dalla causa. Se fossero il frutto di menopausa, ad esempio, dovremmo pensare ad una terapia ormonale sostitutiva. Dovessero dipendere dai farmaci assunti, dovremmo consultare il nostro medico per valutare la possibilità di medicine alternative.

Banalmente, potrebbero essere solo il frutto di un ambiente troppo caldo o di coperte eccessive. A quel punto, basterebbe cambiare le condizioni della stanza, per trovare beneficio. La stessa temperatura dovrebbe essere più bassa di quella delle altre stanze della casa. A volte, dipende anche dal tessuto delle lenzuola che, se non è traspirante, finisce per provocare questo eccesso di sudorazione. E, come pigiama, usiamo fibre naturali e indumenti larghi. Qualcuno, addirittura, dorme nudo.

