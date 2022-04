Sta arrivando il caldo ed è ora per molti di abbandonare il classico pigiama. Ci ha accompagnato durante l’inverno e, in parte, anche in questo inizio primavera. Però, pian piano, lo lasciamo nel cassetto o sotto il cuscino, dormendo solo con gli indumenti intimi.

Eppure, non tutti sanno che se osassimo di più potremmo ricavarne ulteriori benefici. Migliorando tanti aspetti della nostra vita. Perché, a volte, basta un semplice gesto per ottenere del benessere che possa giovarci in maniera inaspettata.

I motivi suggeriti dagli esperti

Del resto, Marilyn Monroe era famosa anche per andare a dormire indossando solo due gocce di Chanel n. 5. Null’altro addosso. Ora, non è che se anche noi facessimo lo stesso, ci risveglieremmo il giorno dopo come Marilyn, ma potremmo godere di qualche beneficio. Incredibile come dormire senza mutande, slip o reggiseno possa, infatti, farci star meglio.

A partire dal sonno. In tanti abbiamo problemi di riposo, spesso tormentato. Magari, per colpa di quella pipì che ci fa alzare più volte. O perché, magari, siamo soliti addormentarci davanti alla tv accesa, compromettendo la regolarità del sonno . Perché allora dovremmo dormire nudi? Secondo alcuni, il corpo ha la possibilità di essere più fresco. Anche quei 3-4 grandi in più, infatti, possono portare al risveglio o a sonni inquieti.

Avere la possibilità di andare a letto nudi, quindi, non ci farebbe sudare e manterrebbe la nostra pelle idratata. Con il classico pigiamone di lana o in fibre sintetiche, diventerebbe più complicato. Non tutti, però, amano dormire senza il pigiama. Allora meglio se in fibre naturali, ma senza biancheria intima.

Incredibile come dormire senza mutande, slip o reggiseno possa farci riposare meglio e perdere peso ma ci sono anche altri benefici

Dormire nudi, poi, aiuterebbe anche a prevenire le infezioni nelle aree genitali. Le zone intime sempre coperte, infatti, potrebbero creare umidità e quindi favorire i batteri. Le donne, poi, in menopausa, che non indossano tessuti traspiranti, con le vampate di calore, rischierebbero infezioni.

Il metabolismo, poi, lavorerebbe decisamente meglio la notte. Dopo le 2 di notte, infatti, il cortisolo lavora più attivamente. Se il nostro sonno è costante, grazie alla freschezza di dormire nudi, il rilascio sarà graduale. E non ci sveglieremo affamati per la notte agitata. A beneficio della bilancia e per aiutare i nostri sforzi in vista della prova costume.

L’Humanitas ha dato diversi e preziosi consigli per dormire meglio quando si ha caldo. Sul famoso punto del dormire nudi, però, sottolinea la controversia. Nel senso che a chi esalta il dormire più freschi, c’è chi contrappone il sudore che rimane sulla pelle invece di essere assorbito dal pigiama.

E pare che dormire nudi migliorerebbe anche il sesso con il partner.

