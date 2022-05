L’alleata numero 1 della salute è sicuramente la natura che per ogni stagione offre alimenti in grado di fornire all’organismo ciò di cui necessita. Ecco perché seguire un regime alimentare sano e variegato è fondamentale per apportare tutti i nutrienti per soddisfare il fabbisogno fisiologico. Nonché per diminuire il rischio di problemi anche seri per la salute. Per il nostro organismo assumono una rilevante importanza le vitamine in quanto sono indispensabili per il suo corretto funzionamento. Sono sostanze organiche diverse tra loro, essenziali perché non sintetizzabili dall’organismo.

Agiscono in dosi minime e favoriscono lo svolgimento di molti processi biologici. La carenza di una vitamina può comportare a volte anche danni seri alla salute. Ad esempio la carenza di vitamina A potrebbe portare problemi alla vista, dolori alle ossa e infezioni. Addirittura, secondo uno studio una carenza di vitamina B1 e B12 potrebbe comportare disturbi neurologici come il morbo di Parkinson o l’Alzheimer. Anche la vitamina D è molto importante per la nostra salute, in quanto è un regolatore del metabolismo del calcio ed è utile nell’azione di calcificazione delle ossa.

Li diamo spesso per scontati ma sono questi i 5 alimenti con più vitamina D per un’estate pimpante e senza dolori

Una carenza di vitamina D può incidere in modo negativo sulla calcificazione delle ossa provocando il rachitismo nei bambini, deformazioni alle ossa di varia natura e l’osteomalacia. Questa condizione si presenta quando la struttura ossea esternamente è integra ma all’interno ha un contenuto minerale insufficiente. La carenza di vitamina D può quindi causare dolori articolari, alle ossa, debolezza muscolare, ossa e denti fragili con conseguenti fratture.

La vitamina D è sintetizzata dal nostro corpo mediante l’esposizione ai raggi del sole ed è contenuta soltanto in alcuni alimenti. Determinati comportamenti o cattive abitudini potrebbero provocare una sua carenza. Ad esempio la mancata esposizione ai raggi solari, l’abuso di alcol o l’utilizzo di alcuni farmaci. Pertanto se non si è tanto amanti del sole, si potrebbero portare in tavola alimenti ricchi di vitamina D.

Li diamo spesso per scontati ma questi prodotti spiccano per avere un eccellente contenuto di vitamina D che fa bene al sistema osseo. Oltre ad essere ricchi di tanti omega 3. Ovvero grassi polinsaturi essenziali molto importanti per lo sviluppo del sistema nervoso e per la prevenzione di malattie del sistema circolatorio. In tal modo oltre alle ossa si possono mantenere in salute anche arterie e cuore. Essi sono l’olio di fegato di merluzzo, il pesce azzurro, in particolare un’aringa ne contiene circa 45 mg, le alici, il tuorlo d’uovo e le ostriche.

