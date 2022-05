Non solo per la menopausa ma la sudorazione eccessiva potrebbe essere il campanello d’allarme di queste malattie

La menopausa può essere definita come quel cambiamento fisiologico che arriva nelle donne di una determinata età. Non vi è un’età precisa, poiché varia da soggetto a soggetto. A determinare l’età, però, potrebbero influire diversi fattori, come la genetica, per citare un esempio.

In linea generale, potrebbe manifestarsi superati i 45 anni, fino ai 55 anni circa. Rappresenta una fase significativa per la donna, poiché coincide con la perdita della fertilità. Il corpo cambia, in conseguenza alla riduzione degli estrogeni prodotti, ma ciò potrebbe alterare anche lo stato psicologico.

Il Ministero della Salute, infatti, sostiene che, in caso di menopausa, la donna potrebbe essere più irritabile, nonché potrebbe accusare delle manifestazioni di stress e stanchezza mentale. Il metabolismo rallenta e, per questo motivo, potrebbe esservi un incremento della massa grassa.

Purtroppo, la menopausa potrebbe essere un fattore di rischio per alcune malattie cardiovascolari che, a loro volta, potrebbero essere causate dalla quantità di colesterolo. Infatti, gli estrogeni avrebbero il compito di tenere sotto controllo il colesterolo totale.

Oltre ad assistere ad una sorta di trasformazione del proprio corpo, uno dei sintomi della menopausa è l’eccessiva sudorazione. Molte donne, infatti, accusano delle vere e proprie vampate di calore, anche durante le stagioni più fredde, nonché durante la notte.

Tuttavia, non solo per la menopausa ma la sudorazione notturna potrebbe essere un sintomo di altre patologie, nonché una possibile controindicazione di alcuni farmaci. Qualora fossimo in menopausa, la sudorazione eccessiva sarebbe un sintomo comune, anche se sarebbe opportuno rivolgersi al medico.

Infatti, in questo caso specifico, il medico potrebbe suggerire una terapia ormonale sostitutiva. Invece, se non fossimo o non potessimo essere in menopausa, potrebbe essere un campanello d’allarme di alcune serie problematiche.

Patologie e farmaci

Humanitas suggerisce che, se la sudorazione eccessiva dovesse manifestarsi frequentemente, potrebbe essere un segnale che il corpo ci manda per avvisarci di endocardite, ipertiroidismo, mononucleosi e brucellosi, tra gli altri.

Inoltre, potrebbe essere associata anche a ictus e tumori, come la leucemia. Anche alcuni farmaci potrebbero avere la sudorazione eccessiva notturna come effetto collaterale. Alcuni di questi potrebbero essere gli ipoglicemizzanti, farmaci usati nel controllo della glicemia.

Mentre, dal punto di vista neurologico, potrebbe indicare la presenza di neuropatie e disturbi del sonno, che potrebbero essere legati ad altre patologie inerenti al sistema nervoso.

Non solo per la menopausa ma la sudorazione eccessiva potrebbe essere il campanello d’allarme di queste malattie

Quindi, se ogni notte, ma anche durante il giorno, dovessimo accusare quest’eccessiva sudorazione, dovremmo contattare il medico. Infatti, oltre a trovarne la possibile causa, potrebbe indicare una terapia da seguire.

Sarebbe opportuno fare dei controlli e degli esami per cercare di capire da quale fattore provenga la sudorazione, una volta esclusa la menopausa. In ogni caso, per le ragioni citate poc’anzi, dovremmo prestare attenzione all’alimentazione e al proprio stile di vita, soprattutto in menopausa.

