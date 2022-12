Se ci depiliamo col rasoio i peli ricrescono più duri? Vero e falso su epilazione e depilazione

Come eliminare definitivamente i peli? Come evitare quelli incarniti? Facciamo chiarezza sulle tecniche di depilazione ed epilazione.

I peli, o li amiamo o li odiamo. Qualcuno ha provato a sdoganarli lasciandoli crescere sulle ascelle per rivendicare la libertà di essere come ci piace. Non stiamo parlando di chiunque, ma di star del calibro di Julia Roberts, Madonna o ancora Lisa Bonet. Seguite a ruota libera dalle donne comuni. Secondo un recente sondaggio, sono sempre di più le donne che hanno gettato il rasoio e smesso di radersi le ascelle. E come dar loro torto? In fondo radersi è solo questione di moda. Che si è imposta a partire dagli anni ’20, quando nacquero gli abiti che lasciavano scoperti il décolleté e le braccia.

I follicoli piliferi

Ma c’è anche chi di peli non vuole proprio sentirne parlare. Soprattutto in vista delle festività natalizie in cui indosseremo calze velatissime e abiti decisamente scollati. Per le donne che non si sono ancora convertite all’effetto cespuglio cercheremo di chiarire alcuni dubbi sulle tecniche di epilazione (elimina i peli alla radice) e depilazione (taglia solo la parte superficiale del pelo).

Se ci depiliamo col rasoio, rendiamo i peli più forti? Possiamo stare tranquille, non rinasceranno più folti né induriranno. Il numero dei peli dipende dai follicoli piliferi, le piccole cavità che li contengono e il rasoio non ne modifica la quantità. Se sembrano più forti è perché il rasoio taglia solo la parte finale e, quando ricrescono, sembrano più spessi. Nemmeno l’epilatore elettrico e l’epilazione con ceretta riescono a modificare la struttura del pelo e il numero dei follicoli piliferi.

Eliminare i peli definitivamente? Non proprio

Un modo per debellare definitivamente i peli non c’è ancora. Ci sono, però delle tecniche per indebolirli e farli ricrescere molto lentamente, come l’elettrolisi e l’elettrocoagulazione. Con questi metodi si inserisce un ago nei follicoli piliferi distruggendoli con il calore o attraverso una reazione chimica. Un’altra tecnica è la fotoepilazione con luce pulsata o con laser. È un metodo indolore e veloce che riduce progressivamente la ricrescita dei peli. Agisce sui follicoli piliferi con un fascio di luce che li scalda e li danneggia.

Tutti questi trattamenti di solito danno buoni risultati nel medio termine, ma non eliminano i peli in modo definitivo. È infatti necessario intervenire con dei ritocchi periodicamente. Ma garantiscono una riduzione permanente e progressiva di tutti i peli, eccetto quelli bianchi, che sono privi di melanina, necessaria per assorbire la luce.

I peli diventano incarniti se ci depiliamo col rasoio?

I peli diventano incarniti quando non riescono a venir fuori e non ce la fanno a bucare la pelle. C’è chi ritiene che possa dipendere dall’epilatore elettrico. Ma sia l’epilatore che la ceretta possono produrre peli incarniti. Se ci depiliamo col rasoio, qualcuno in più potrebbe crearsi. L’unica forma di prevenzione è l’esfoliazione, praticata regolarmente.

Un altro sistema che potrebbe risultare efficace è l’uso di depilatori in pietra. Si tratta di oggetti che presentano una doppia superficie. Una liscia da impugnare e una esfoliante composta da microparticelle di vetro. Agiscono come un rasoio. Strofinandoli delicatamente sulla pelle, i microcristalli asportano il pelo alla base in modo indolore. Esercitano anche un’azione esfoliante che riduce la formazione di peli incarniti. La pietra depilatoria è adatta per tutto il corpo, ma non per il viso e per l’inguine.