Gambe bellissime da far girar la testa: ecco le calze velate e trasparenti che trasformano il look!

I collant sottilissimi e trasparenti tornano di moda e dettano tendenza. Scopriamo come abbinarli e come indossarli con stile. Per gambe in primo piano!

Le gambe tornano protagoniste della stagione fredda. Anche se spesso le castighiamo sotto i comodissimi pantaloni, la moda le porta alla ribalta con calze leggerissime e trasparenti. Le più chic sono 8 denari e velano la gamba senza coprirla. Da indossare sempre, se vogliamo, ma rigorosamente durante le feste con abiti e gonne, con stivali e sandali. Anche questa è una novità della stagione: non è più vietato indossare i collant con i sandali. L’importante è che siano dello stesso colore per un effetto nude. Le gambe tornano in primo piano con gli outfit più belli proposti dagli stilisti.

Bastano le calze per trasformare il look

Le calze sono da sempre il simbolo dell’eleganza femminile, quel dettaglio in più che dà carattere al look e lo completa. Puntare sulle calze può essere una scelta vincente. E questo le donne lo hanno capito, come rivela un’indagine effettuata sulle piattaforme di vendita online che registrano un aumento vertiginoso di click. Le più richieste sono le calze a rete e quelle velate, sottilissime e trasparenti. Versatili e bellissime stanno bene con tutto, anche con gli abiti in maglia e con il denim e si presentano in fogge diverse, anche se i colori preferiti sono il nero e il fumée.

Come indossarle tutti i giorni

I collant trasparenti non sono riservati esclusivamente alle occasioni eleganti. La moda su questo parla chiaro: possiamo indossarli tutti i giorni anche con un outfit sportivo. Le patite del galateo dovranno rassegnarsi. Tutte le regole sono state infrante in nome di una libertà nel vestire che non accetta limitazioni. Potremmo indossarli con cappotto bianco e abito chiaro oppure con abito in maglia e anfibi. Stanno bene anche con un look completamente grigio, un gessato in lana o un cappotto sartoriale di taglio maschile. Sulle passerelle abbiamo visto anche accostamenti audaci ma grintosi con la pelle, soprabito o giacca. E abbinamenti decisamente più classici con tailleur e stivali alti.

In versione elegante, per gambe bellissime da far girare tutti

Con gli abiti eleganti le calze sottilissime danno il meglio di sé e non sconvolgono il galateo. Le abbiamo viste con il classico tubino nero, lungo o corto, e sandali a listino per un abbinamento senza tempo, o con mini abiti e slip dress. Ma anche spuntare da spacchi audaci sotto abiti lunghi e super eleganti. Ai piedi, sandali o décolleté con la punta affusolata, come vuole la moda, oppure elegantissime scarpe con cavigliera.

Sono queste l’ultima chicca delle passerelle, sopravvissute nella stagione fredda. La cavigliera, quel piccolo gioiello che brilla in estate sulle nostre caviglie, è diventata un dettaglio di stile delle scarpe e le ha rese preziose. Gli stilisti l’hanno incorporata nella calzatura rendendola brillante e glamour. Catene rigide e morbide e fili di cristalli diventano dettagli preziosi per incorniciare le caviglie e rendere le gambe bellissime da far girare tutti. Perfette per la sera, si portano anche di giorno con qualche piccola accortezza. Evitiamo di indossare altri gioielli e scegliamo colori neutri per non brillare eccessivamente.