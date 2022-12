Molti su buttano a capofitto quando si tratta di dividendi soprattutto alti. Si compra e ci cerca di lucrare su questo rendimento. E proprio per questo motivo molti ignari investitori e poco esperti rimangono incastrati per anni, a volte tanti, anzi tantissimi. Andiamo a capire qualcosa di più sui dividendi e analizzeremo una società che ci appare interessante. Ma è da comprare?

Il dividendo solitamente viene distribuito ogni anno e rappresenta la distribuzione degli utili. Alcuni utili infatti vegono accantonati come riserve, altri distribuiti. Ci sono società che non distribuiscono gli utili, ma li rinvestono per creare le condizioni di ulteriore crescita.

Quando converrebbe comprare azioni che staccano dividendi?

Soprattutto durante i ribassi dei prezzi, perchè in questo caso il dividend yield (rendimento da dividendo) tende a crescere proporzionalmente alla discesa dei prezzi.

Un esempio numerico rende forse meglio l’idea.

Prezzo delle azioni X a 10 rendimento da dividendo 4,5%. Il prezzo di X scende a 4, quindi ci troviamo difronte a un dividendo superiore all’11%.

Ma azioni che hanno dividendi alti, a volte anche di molto, andrebbero sempre comprate? Sgombriamo subito il campo dando una rispota negativa.

Quando si comprano le azioni si dovrebbe farlo quando le società presentano buoni fondamentali (titoli, pochi debiti, ecc.) e hanno ottime prospettive. Se poi distribuiscono un alto dividendo ancora meglio.

Quello che dovrebbe invece essere importante è la crescita costante dei prezzi delle azioni.

Dividendo superiore all’11% ma queste azioni sono da comprare?

Ci riferiamo a Cairo Communication. Ultimo prezzo 1,512. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1,366 e il massimo a 2,385.

Il titolo scende da diversi anni. Infatti nell’anno 2014 a 5,91.

Ecco il rapporto dividendo/azione degli ultimi anni e le prospettive future:

Periodo Fiscale: 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Dividendo/Azione: 0,04 0,04 0,18 0,10 0,14 0,16.

Come risluta da alcune riviste specializzate, 3 analisti hanno espresso un giudizio di acquisto su Cairo Communication con un target a 2,73 medio per azione con una sottovalutazione attuale di circa l’80%.

Ma come sono messi i grafici?

Le medie a 21 e 50 sul giornaliero sono incrociate al ribasso. Secondo i canoni dell’analisi tecnica in contesti similari i prezzi hanno elevate probabilità di continuare a scendere.