Secondo i dermatologi sarebbero solo 4 i prodotti che mantengono davvero la pelle giovane e radiosa

Non serve una skin care routine con 20 prodotti diversi. Soprattutto se abbiamo la pelle sensibile. Invece, vedremo di seguito insieme che bastano 4 prodotti per combattere rughe e imperfezioni.

Persino i più esperti appassionati della skin care possono sentirsi intimiditi dall’enorme quantità di prodotti, principi attivi e accessori per la cura della pelle che possiamo trovare in commercio oggi. Ma quali sono quelli più adatti alla nostra pelle? Ed è davvero necessaria una skin care routine con venti prodotti diversi per avere una pelle di porcellana anche in età più avanzata? La risposta è assolutamente no. Vediamo quali sono davvero i prodotti più indispensabili secondo molti dermatologi.

Perché usare troppi prodotti diversi potrebbe far male alla nostra pelle

Utilizzare troppi prodotti per la skin care non soltanto è inutile, ma potrebbe anche risultare dannoso. Tutti noi, ma soprattutto chi ha la pelle sensibile, potrebbe sviluppare irritazione, rossore, pelle secca, o addirittura reazioni allergiche scatenate da uno qualsiasi degli ingredienti dei nostri prodotti. Moltiplicando il numero di prodotti, si moltiplicano le possibilità di una reazione negativa. Ma allora quali sono quelli indispensabili?

I prodotti indispensabili secondo i dermatologi sarebbero solo 4: crema solare, detergente, crema idratante e retinolo

Se non bisogna esagerare con i prodotti di bellezza, alcuni sono però indispensabili per la salute della nostra pelle. Il primo e più fondamentale è la crema solare. La protezione solare è l’unico prodotto che può veramente prevenire l’invecchiamento cutaneo e le macchie della pelle. Andrebbe indossata tutti i giorni (anche durante l’inverno) sulla pelle più esposta, come il viso e le mani. Ma non è l’unico prodotto indispensabile.

L’importanza di un buon detergente per il viso

Secondo i dermatologi sarebbero solo 4 i componenti essenziali della nostra routine quotidiana. Il secondo è un buon detergente per il viso. Il detergente deve aiutarci a rimuovere quotidianamente dalla pelle lo sporco, lo smog e le cellule morte. Ma attenzione: non deve essere troppo aggressivo per non compromettere la nostra pelle.

Un altro prodotto utilissimo per chi vuole combattere i prematuri segni dell’invecchiamento è il retinolo. Il retinolo accelera la produzione di collagene e riduce l’aspetto di rughe e macchie della pelle. Ma, ricordiamoci, lo dobbiamo introdurre gradualmente nella nostra routine, iniziando da una sola sera a settimana. E man mano aumentando la frequenza fino a usarlo ogni sera. Inoltre, lo deve sempre seguire una buona crema idratante. La crema idratante è il quarto ingrediente fondamentale per la nostra routine quotidiana. E dobbiamo utilizzarla tutto l’anno, ma soprattutto in inverno, quando la pelle è più secca.