A ogni donna il suo gioiello, ecco quali regalare e regalarsi per brillare a Natale

I gioielli. Esiste un regalo migliore? Elegantissimi e senza tempo, sono il dono preferito dalle donne. Collane, anelli, orecchini e bracciali durano per sempre e non stancano mai. All’interno di una famiglia passano da una generazione all’altra come testimoni affettuosi. Natale è un giorno speciale, perfetto per regalare e ricevere gioielli. Non solo di alta gioielleria, ma anche di piccoli brand meno conosciuti. Ma quali gioielli regalare? Quali sono i classici senza tempo che ogni donna dovrebbe avere nel portagioie? Eccone alcuni, perfetti da regalare o regalarsi.

Il gioiello sportivo e chic

È il 1987 quando, durante una partita di tennis, un bracciale di diamanti cade dal polso della sportiva americana Chris Evert. Il match si interrompe per recuperare i pezzi del gioiello, che diventa famoso. È un bracciale flessibile composto da una fila di diamanti con chiusura a scomparsa. Ed è proprio questa particolarità a renderlo unico perché la fila di diamanti sembra non avere fine. È un gioiello discreto e molto elegante che sta bene sul polso di ogni donna. Le più adulte preferiranno il modello classico con zirconi bianchi dal taglio geometrico, mentre le più giovani potrebbero preferire le versioni più audaci con zirconi colorati.

A ogni donna il suo: un anello cocktail o un Toi e Moi?

L’anello cocktail è di grandi dimensioni, vistoso e colorato. Nasce negli anni ’20 in America durante il Proibizionismo. Le donne lo indossavano per andare a bere un cocktail, che era proibito. Un simbolo di trasgressione, dunque, indossato per farsi notare. È formato da una pietra appariscente montata su una base massiccia. Un gioiello vistoso per donne che non amano passare inosservate.

Il Toi e Moi, alla lettera “tu ed io”, è un simbolo dell’amore che ha una storia molto più antica. È formato da due pietre diverse ma dello stesso taglio poste una accanto all’altra a simboleggiare l’unione di due persone. Fu Napoleone il primo a donare un Toi e Moi alla sua amata. Lei era Joséphine de Beauharnais e l’anello un gioiello prezioso che univa uno zaffiro e un diamante. Simbolo dell’amore per molti anni, oggi è di nuovo trendy.

Orecchini, classici e di tendenza

Se gli orecchini a cerchio sono intramontabili e molto amati dalle donne un motivo ci sarà. Sono molto versatili e si possono indossare in ogni occasione. Attenzione però a scegliere il modello adatto. A ogni donna il suo: i cerchi di tendenza che sono spessi ed esagerati richiedono un viso dall’ovale perfetto o allungato e non donano a un viso tondo.

In alternativa si possono scegliere gli orecchini punto luce, piccoli e di diamanti. Sono semplici e luminosi e danno un tocco chic all’intero look. Anche gli orecchini con pendenti piaceranno alle donne che amano i gioielli vistosi. Si può spaziare da quelli a pietre dure a quelli in perle ma rivisitati in chiave moderna con dettagli artistici, perle grezze o allungate. Di tendenza e audaci.