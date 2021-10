Siamo finalmente arrivati al primo momento di pausa dopo la ripartenza dalle vacanze estive. Quale migliore occasione per prenotare una fuga dalla routine? Pochissimi sanno che il mese di novembre può rivelarsi il momento perfetto per ricaricare le energie e prendersi cura di sé stessi. L’importante è scegliere il posto giusto e stare al riparo dalle rotte più trafficate dai turisti. Quindi se cerchiamo un weekend di relax queste 5 terme sono perfette da visitare a novembre. Abbiamo anche la possibilità di sfruttare il bonus terme e risparmiare una bella somma se scegliamo una struttura accreditata. È il momento di preparare le valigie.

Se ci troviamo in Lombardia nei dintorni di Bormio non possiamo perderci i Bagni Vecchi. Ciò che rende straordinarie queste acque termali è l’incredibile panorama che circonda le sorgenti. Visitandole avremo la possibilità di rilassarci in piscine naturali dalla temperatura che sfiora i 40 gradi e goderci le montagne della Valtellina sullo sfondo. Uno scenario che resterà impresso nei nostri cuori.

Rimaniamo in Nord Italia per scoprire uno degli stabilimenti più antichi del Paese: le terme di Merano. Siamo in provincia di Bolzano in un luogo con acque particolarmente note per il trattamento di patologie respiratorie e allergiche. Qui avremo la possibilità di provare diversi percorsi e passeremo con disinvoltura tra vasche interne ed esterne. Il tutto immersi in una calma assoluta e in un’atmosfera da sogno.

Se vogliamo unire bellezze naturalistiche e relax non possiamo perderci le Terme di Colà, a pochissimi chilometri da Verona. Siamo nel meraviglioso territorio del Lago di Garda in un enorme parco naturale fatto di vasche e laghetti con acque termali. E se non sono sufficienti i 13 ettari di parco, possiamo anche uscire dall’acqua e visitare la settecentesca Villa dei Cedri.

Le migliori terme di Toscana e Lazio

Chi vuole risparmiare ancora di più, può optare anche per alcune sorgenti termali libere. Una delle più belle in assoluto è quella dei Bagni San Filippo in provincia di Siena. Le terme di San Filippo sono immerse nella natura incontaminata e sono famose per le suggestive montagne calcaree alternate a piscine di acqua caldissima. Sono aperte anche di notte e se troviamo la luna piena a illuminarci resteremo di stucco dallo spettacolo in cui ci troveremo immersi.

Leggermente più a sud, vicino a Viterbo, troviamo le celebri Terme del Bullicame. Le loro acque sono famosissime per le proprietà terapeutiche e sono completamente gratuite. Molto frequentate in estate, danno il meglio di sé in autunno. In questo periodo la tranquillità regna sovrana e ci dà la possibilità di scegliere una delle numerose piscine naturali presenti nel complesso.

