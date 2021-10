Eccoci tornati con l’oroscopo di ProiezionidiBorsa e non vediamo l’ora di comunicare quale segno zodiacale trascorrerà, finalmente, delle piacevoli giornate dopo tanto tempo. Purtroppo gli ultimi mesi non sono stati facili per alcuni segni.

Abbiamo visto, infatti, che spesso risultavano posizionati tra gli ultimi posti in classifica. Tra questi c’era il segno zodiacale al quale dedicheremo l’oroscopo di oggi, ma vedremo anche quali altri segni saranno baciati dalla fortuna durante gli ultimi giorni che ci staccano da novembre.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Il primo segno dell’oroscopo

Curiosi di scoprire di quale segno stiamo parlando? Del primo segno dell’oroscopo: l’Ariete. Dopo diversi giorni tesi e, in certi versi, bui sembra che gli astri siano diventati più clementi. Questo segno zodiacale, che ha sofferto particolarmente, avrà una ripresa quest’ultimo weekend di ottobre.

Nelle previsioni dei giorni scorsi degli esperti l’Ariete non la spuntava mai. Era sempre tra i flop. Questo accadeva perché la presenza di Marte, che rappresenta la forza, diffondeva sì l’energia ma la stessa si trasformava in voglia di strafare. Risultato? Si sprecavano tante energie senza concludere nulla, la stanchezza si faceva sentire e questo contribuiva ad essere tesi e nervosi.

Questo weekend, questi ultimi giorni del mese di ottobre, daranno una spinta verso la ripresa. La presenza della Luna, infatti, insieme al Sole restituirà una bella energia positiva. Anche dal punto di vista amoroso ci sarà una ripresa.

Infatti, gli ultimi tempi non sono stati facili neanche con il proprio partner, poiché la coppia ha risentito di questa negatività. Ma sembra che questo weekend vi sia un’accoppiata vincente nel segno, quella composta da Venere e Giove.

Ciò significa che si trascorreranno delle ore piacevoli a ridosso della festa più paurosa che c’è. Ci vuole, dopo tanto tempo. Staccare la spina, sgomberare la mente e divertirsi, soprattutto con la dolce metà. Ci auguriamo che accada!

Non solo in ambito amoroso ma anche sotto il profilo lavorativo sembra che vi sia una ripresa. Ultimamente la tensione si faceva sentire anche sul lavoro e invece quest’ultimo weekend aprirà le porte a nuove consapevolezze e, chi lo sa, forse a nuove proposte.

Questo segno zodiacale che ha sofferto particolarmente avrà una ripresa quest’ultimo weekend di ottobre

Siamo sempre lieti di dare buone notizie e continuiamo così anche con gli altri segni. Weekend fortunatissimo anche per i nati sotto il segno della Bilancia, che continueranno ad essere protagonisti indiscussi. Effettivamente, questi ultimi mesi sono stati davvero fortunati e sembra che si prosegua su questa scia. Qualche segnale di ripresa ci sarà anche per i nati sotto il segno dello Scorpione, uno dei segni più attraenti dell’oroscopo, il quale vedrà il transito di Marte nel segno. Anche il Cancro e la Vergine avranno delle piacevoli giornate all’insegna del relax, del divertimento e dell’amore.

Non proprio piacevoli, invece, saranno le ultime giornate di ottobre per questo segno zodiacale che ha avuto un’immensa fortuna sino ad ora.