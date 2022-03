Se al supermercato spendiamo di più è questo il motivo, ma ecco come risparmiare sulla spesa settimanale

A fronte dei rincari che riguardano luce, gas e carburanti per le auto, dobbiamo cercare di risparmiare anche sulla spesa. Dato che, a fine mese, dobbiamo fare i conti con quanto ci rimane i tasca, almeno per il momento, dovremmo cercare di mettere qualche euro da parte.

Molte persone preferiscono fare la spesa una volta al mese, prefissando il budget. Altre, invece, preferiscono farla una volta a settimana. Che sia al mese o alla settimana poco importa, perché spenderemo sempre più del necessario.

Infatti, quante volte è capitato di andare al supermercato per comprare solo pochi articoli e di riempire il carrello, senza rendercene conto? Pensiamo tutti la stessa cosa. Come abbiamo fatto a spendere così tanto e, soprattutto, perché. La risposta va ricercata nelle strategie di marketing, che ogni azienda persegue. Se, dunque, al supermercato spendiamo di più è perché siamo caduti in questi “tranelli”.

Le strategie di marketing

Evitando le strategie di marketing, possiamo, effettivamente, acquistare i prodotti che ci eravamo prefissati, spendendo una cifra inferiore. Innanzitutto, molti supermercati posizionano i prodotti essenziali alla fine del punto vendita. Come, per esempio, le casse d’acqua.

Questa è una strategia che porta il cliente a spendere di più. Essendo costretti a percorrere tutto il punto vendita, è probabile che acquisteremo altri prodotti che non erano in lista. Altro metodo usato è la cottura di prodotti, come pane, dolci e altro, a tutte le ore del giorno.

Mentre giriamo con il nostro carrello, veniamo attratti da un buon profumo. Così ci rechiamo presso l’angolo dei prodotti da forno, tra i colori e gli odori, è difficile resistere. Pertanto, è probabile che acquistiamo anche questi prodotti, soprattutto se siamo digiuni o avvertiamo un certo languorino.

Un’altra strategia a cui nessuno fa caso è la dimensione dei carrelli e dei carrellini. Sono molto grandi, perché anche la dimensione invoglia ad acquistare di più. Infatti, i clienti sono spinti a riempirlo tutto, senza rendersene conto. Molti punti vendita, inoltre, hanno un proprio “percorso clienti”, che indirizzano il cliente verso corridoi studiati appositamente per fare acquistare altri prodotti.

Se al supermercato spendiamo di più è questo il motivo ma ecco come risparmiare sulla spesa settimanale

Evitando questi trucchetti psicologici risparmieremo sulla spesa. Un consiglio ulteriore per risparmiare è quello di recarsi al supermercato con delle buste di plastica resistente ed usare queste al posto del carrello. Ovviamente qualora ciò fosse permesso dalle regole interne del supermercato. In questo modo, non solo risparmieremo anche sui sacchetti ma non avremo quella spinta che ci farebbe riempire il carrello. Metteremo i prodotti direttamente dentro le buste, così non saremo tentati di acquistare altri articoli, proprio perché “non vi è più spazio”.

In questo modo acquisteremo solo i prodotti strettamente necessari. L’ultimo accorgimento è quello di non prestare attenzione a tutto ciò che circonda la cassa. Spesso, troviamo chewing-gum, caramelle, cioccolati vari. Questa è un’altra tattica di marketing che potremo facilmente evitare con un poco di attenzione.

Lettura consigliata

Ecco cosa possiamo cucinare spendendo meno di 2 euro al giorno e risparmiando sia sulla spesa che sul gas